"El peronismo está creando figuras por afuera del PJ para generar expectativas"

Así lo consideró el analista político Carlos Fara en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 10:16

El analista Carlos Fara evaluó en diálogo con Radio Panorama el escenario político nacional tras las elecciones en Santa Fe y se refirió al presente del peronismo, al rol de Javier Milei y a los desafíos estructurales que enfrenta el país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Respecto a los comicios en Santa Fe, señaló que La Libertad Avanza tuvo un rendimiento electoral variable según la presencia o no de Javier Milei en las boletas: “Puede rendir o no en votos de acuerdo a sus candidatos, cuando no tiene a Milei en su boleta. En Santa Fe hicieron una elección razonable, pero fue un triunfo territorial amplio por parte del gobernador Pullaro, sin dudas. El dato complejo es la menor participación y una situación de mucha fragmentación en las dos principales ciudades, lo cual nos da un panorama de la complejidad y que las situaciones no necesariamente se polarizan”.

Consultado sobre el rol del gobernador formoseño Gildo Insfrán en la escena nacional, tras su triunfo por el 70% en los comicios de Formosa, Fara opinó que se trata de un fenómeno sin mayor proyección: "Lo de Gildo Insfrán es un fenómeno muy local, sería difícil que tenga una proyección nacional. Me parece que le sirve para Formosa, pero no más de eso. Es rentable provincialmente, pero no significa proyección en el país. El peronismo está muy complicado desde el punto de vista de una renovación a nivel nacional”.

Carlos Fara

En este contexto, sostuvo que el peronismo busca generar nuevas figuras por fuera del Partido Justicialista tradicional para captar el interés del electorado.

"Monteverde en Rosario, Santoro en CABA, incluso Kicillof. En el caso de Rosario, creo que le fue bien a Monteverde más que al peronismo", consideró.

Finalmente, Fara remarcó que los temas centrales para el electorado seguirán ligados a la economía hasta que haya un escenario más estable: "Hasta que Argentina no se estabilice en niveles normales de inflación, crecimiento y empleo, vamos a seguir discutiendo esos temas antes de que la sociedad le preste atención a otras cuestiones".