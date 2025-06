¿Alpine reemplaza a Colapinto? Valtteri Bottas suena fuerte para llegar a la escudería francesa

The Race confirmó que Briatore se habría acercado a Mercedes para conocer la disponibilidad del piloto finlandés.

Hoy 12:32

Valtteri Bottas se perfila como el principal candidato a sumarse a Alpine de cara al cierre de la temporada 2025, en caso de que la escudería decida prescindir del argentino Franco Colapinto.

Según reveló el medio especializado The Race, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y actual director de facto del equipo francés, habría iniciado gestiones con Mercedes para conocer la disponibilidad del piloto finlandés. Aunque las conversaciones no avanzaron, el acercamiento indica que Briatore analiza alternativas para reforzar un equipo que no logra levantar cabeza en el campeonato.

Un regreso con múltiples opciones

A sus 35 años, Bottas se encuentra sin asiento tras su desvinculación de Sauber a fines de 2024, pero mantiene intactas sus intenciones de volver a la Fórmula 1 como piloto titular. En ese contexto, Alpine aparece como la opción más concreta para su regreso inmediato al paddock, pensando tanto en la recta final de 2025 como en el proyecto de 2026.

Sin embargo, no es el único camino. El entorno del finlandés también ha establecido contactos con otros equipos. Uno de los nombres que suena es Cadillac, la escudería estadounidense que se incorporará próximamente a la F1, aunque ese proyecto se vislumbra a más largo plazo.

Además, Bottas se habría ofrecido a Red Bull, pero la posibilidad de llegar al equipo austríaco enfrenta varios obstáculos contractuales y deportivos que dificultan una resolución favorable.

Mercedes podría facilitar la llegada a Alpine

Desde Mercedes, por su parte, no descartan liberar a Bottas en caso de un acuerdo, teniendo en cuenta que Alpine será equipo cliente de la marca alemana a partir de 2026. Esta alianza técnica abriría una puerta para acelerar las negociaciones.

Por ahora, el futuro de Franco Colapinto dentro de Alpine está en revisión y, con Briatore moviendo fichas en el tablero, el nombre de Valtteri Bottas gana fuerza como posible reemplazo.