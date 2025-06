Francisco Cerúndolo tuvo un debut para el olvido en Wimbledon y fue eliminado en la primera ronda

El tenista argentino cayó en cuatro sets ante el portugués Nuno Borges en un partido que duró casi tres horas. Este martes juegan otros cinco argentinos.

Hoy 12:37

Francisco Cerúndolo volvió a sufrir una pronta eliminación en Wimbledon, tras caer en su debut ante el portugués Nuno Borges en cuatro sets, en un partido que duró poco menos de tres horas.

El tenista argentino perdió por 6-4, 3-6, 7-6(7) y 6-0, en un duelo donde su rival se mostró más firme en los momentos clave y terminó imponiéndose con autoridad en el cierre. Con esta derrota, Cerúndolo repite la historia del año pasado, sin poder superar la primera ronda del Grand Slam londinense.

Un revés inesperado en una de sus mejores temporadas

Cerúndolo llegaba a Wimbledon con confianza, respaldado por una sólida temporada en la que acumula 27 victorias y 15 derrotas, con triunfos importantes frente a jugadores del top ten. Sin embargo, aún no ha logrado conquistar un título en 2025, y el césped de Londres volvió a ser una superficie esquiva.

El gran objetivo del argentino era avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo, algo que sigue pendiente en su carrera. Wimbledon continúa siendo un desafío complicado para los representantes argentinos, históricamente con resultados irregulares en esta superficie.

La agenda argentina sigue este martes

Pese a la temprana eliminación de Cerúndolo, la acción para los argentinos continúa este martes con varios compromisos:

7:00 – Camilo Ugo Carabelli vs. Marcos Girón

7:00 – Tomás Etcheverry vs. Jack Jones

7:00 – Sebastián Báez vs. Jack Draper

7:00 – Francisco Comesaña vs. Corentin Moutet

7:00 – Mariano Navone vs. Denis Shapovalov

El tenis argentino buscará revancha en los próximos encuentros, con la esperanza de avanzar rondas en un torneo históricamente difícil para los sudamericanos.