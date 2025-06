La lapidaria declaración de Alexis Mac Allister sobre los equipos sudamericanos en el Mundial de Clubes

El volante de la Selección Argentina se refirió a la diferencia que existe con los clubes de Europa.

Hoy 15:39

La reciente eliminación de Boca y River en la fase de grupos del Mundial de Clubes reavivó el debate sobre la diferencia de nivel entre los equipos europeos y sudamericanos. En ese contexto, Alexis Mac Allister, actual mediocampista del Liverpool, fue tajante al analizar la realidad del fútbol del continente.

Durante su participación en el programa La Casa del Kun, emitido por ESPN, el campeón del mundo expresó: “Los equipos argentinos o sudamericanos pueden pelear uno o dos partidos, pero a la larga, hoy por hoy, no tienen chance”.

Lejos de suavizar su postura, Mac Allister profundizó sobre la forma en que los equipos sudamericanos intentan equiparar las diferencias: “Igualan con la pasión, las ganas, patadas y todo eso”, lanzó el ex jugador de Boca y Argentinos Juniors, dejando en claro que la brecha estructural y futbolística sigue siendo grande.

Una anécdota con Dembélé en Champions League

En medio de la entrevista, el volante del Liverpool también compartió una divertida historia que vivió durante un partido de Champions League frente a Ousmane Dembélé, el habilidoso extremo francés.

“Quedó la pelota dividida, yo abro el pie y me mete un caño. Al toque se frena el partido y me vino a buscar”, recordó entre risas.La situación no terminó ahí. El francés le lanzó una advertencia y Mac Allister no se quedó callado: “Me dijo: ‘Hermano, la próxima no vengas tan rápido’. Le dije: ‘Tranquilo, que la próxima te pego en la rodilla’”, contó con humor.

Finalmente, cerró la anécdota con un remate: “El tema es que nunca llegué a agarrarlo, ja”, confesó, entre carcajadas.