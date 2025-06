Sonríe Gallardo: Maximiliano Salas ejecutará su cláusula de recisión y jugará en River

El Millonario está esperando que el futbolista le deposite los ocho millones de euros a Racing con los que se liberaría para firmar contrato con la Banda. La idea es tenerlo parea el comienzo de la pretemporada.

Hoy 19:33

Maximiliano Salas está a un paso de transformarse en el primer refuerzo de River Plate en este mercado de pases. El delantero ejecutará en las próximas horas su cláusula de rescisión con Racing Club, por un monto de ocho millones de euros, y se pondrá a disposición de Marcelo Gallardo, quien fue clave para inclinar la balanza en favor del Millonario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pese a que la Academia no quiso negociar su salida y había un principio de acuerdo para extender su vínculo hasta diciembre de 2028, un llamado directo del Muñeco terminó por convencer al atacante, quien ya había dado el sí al entrenador días atrás.

River acelera para tenerlo en la pretemporada

En Núñez ya tenían definido que desembolsarían lo necesario por uno de los pedidos puntuales de Gallardo para afrontar el segundo semestre, cuyo principal objetivo será la Copa Libertadores. Como el plantel iniciará la pretemporada este martes en Ezeiza, la intención es que Salas se sume cuanto antes.

Está previsto que se realice la revisión médica en las próximas horas, con la idea de que ya el miércoles se entrene junto a sus nuevos compañeros. Si no se cumplen los tiempos administrativos, su arribo al predio sería el jueves a más tardar.

Una salida polémica que generó enojo en Racing

La decisión de Salas no pasó desapercibida. Aunque desde Racing no hubo declaraciones oficiales, en el club hay malestar, ya que no es habitual que se ejecute una cláusula de rescisión entre equipos argentinos, por lo que se esperaba una resolución diferente.

Al ser consultado por un posible enojo de Diego Milito, presidente de Racing, Gallardo lo negó y aclaró que mantiene una buena relación con él, al punto de jugar juntos al pádel.

Quienes sí expresaron su descontento fueron los hinchas de Racing, que este sábado lo silbaron durante el amistoso ante Olimpia en Asunción, tanto cuando fue anunciado por la voz del estadio como al ingresar en el segundo tiempo. Además, colgaron pasacalles dirigidos a Salas y a Gallardo en señal de protesta.

Trayectoria y números de Salas

Salas, de 26 años, surgió en All Boys y tuvo pasos por O’Higgins y Palestino de Chile, y Necaxa de México. Llegó a Racing en 2024 y fue una de las figuras en la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En total, marcó 13 goles en 76 partidos con la camiseta de la Academia.

Su llegada representa un golpe fuerte en el mercado local y una apuesta ofensiva de River para pelear por todo en la segunda mitad del año.