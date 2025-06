La contundente respuesta de Franco Colapinto sobre un posible cambio de pilotos en Alpine

El argentino viene de terminar en el puesto 15° en el GP de Austria y se mostró ajeno a los rumores que toman fuerza en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 fue sacudida en las últimas horas por un nuevo rumor de mercado: durante el Gran Premio de Austria, Flavio Briatore, director de facto de Alpine, habría mantenido charlas informales con Mercedes para consultar por la disponibilidad de Valtteri Bottas, lo que reavivó la posibilidad de un cambio de piloto en la escudería francesa.

El nombre del argentino Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la escena, ya que una eventual llegada del finlandés podría comprometer su lugar. Sin embargo, el joven piloto se mostró sereno y confiado tras finalizar en el puesto 15° en el circuito de Spielberg, un resultado discreto en una temporada donde el auto no termina de responder.

Colapinto: “No estoy realmente preocupado”

Consultado por los rumores sobre la posible llegada de Bottas, Colapinto fue claro: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que (Flavio Briatore) me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”, expresó en declaraciones recogidas por el medio especializado MotorSport.

El argentino también analizó su rendimiento y las limitaciones del monoplaza: “Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas”, señaló con autocrítica.

Y agregó: “Fue un fin de semana difícil. En general creo que dimos algunos pasos hacia adelante, pero sentí que algo no terminó de encajar”.

La reunión entre Briatore y Mercedes que encendió las alarmas

El sitio The Race reveló que Briatore se reunió con directivos de Mercedes en el paddock austríaco y preguntó por la situación de Bottas, quien actualmente es piloto de reserva del equipo alemán y también suena para integrar el nuevo proyecto de Cadillac en 2026.

Cuando le preguntaron sobre este encuentro, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, respondió con ironía: “Buena suposición. No lo hice”, dijo con una sonrisa al ser consultado sobre si había ofrecido a Bottas a Alpine, aunque reconoció su amistad con Briatore.

Por ahora, Colapinto continúa firme en su lugar, aunque el movimiento en los despachos de la Fórmula 1 no se detiene y Alpine evalúa todas las opciones para mejorar su competitividad de cara a lo que resta del campeonato.