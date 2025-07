El guión para la secuela de The Batman está terminado y podría llegar en 2027

La esperada segunda parte protagonizada por Robert Pattinson avanza con paso firme, aunque al margen del nuevo Universo DC.

Hoy 07:27

Los cineastas Matt Reeves y Mattson Tomlin anunciaron que han finalizado el guión de 'The Batman - Part II', la esperada secuela de The Batman, estrenada en 2022. El anuncio se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde confirmaron que el libreto ya está completo y que, de no mediar nuevos retrasos, la película se estrenará en cines el 1 de octubre de 2027.

Se espera que Robert Pattinson retome su papel como el Caballero Oscuro, junto a Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell y Paul Dano, quienes interpretarían nuevamente a sus respectivos personajes. Reeves volverá a ocupar la silla de director, y se anticipa el regreso de Greig Fraser en la dirección de fotografía y de Michael Giacchino como compositor de la banda sonora.

A diferencia de otros próximos estrenos relacionados con DC, 'The Batman - Part II' no forma parte del nuevo universo cinematográfico que están desarrollando James Gunn y Peter Safran. Esta película estará incluida en la etiqueta DC Elseworlds, la cual agrupará aquellas producciones que se desarrollen fuera de la narrativa principal del Universo DC.

Mientras tanto, el nuevo Universo DC se prepara para lanzar su primer título en solo dos semanas con 'Superman', dirigida por Gunn. Este reinicio marcará el inicio oficial de una nueva etapa para la franquicia. Dentro de este universo también se planea otra película centrada en Batman, titulada 'The Brave and the Bold', basada en la serie animada conocida en España como 'El intrépido Batman'. El director argentino Andy Muschietti está vinculado al proyecto, aunque ya adelantó que tiene la intención de realizar otra película antes de comenzar con este desarrollo.

Con el guión ya terminado, 'The Batman - Part II' comienza a perfilarse como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2027, en una etapa de transición y expansión para el universo audiovisual de DC.