"Kicillof dijo no iba a respetar el estatuto de YPF, y de esa frase se agarra la Justicia"

Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de análisis para Radio Panorama de este martes, a propósito del fallo judicial en el juicio por la expropiación de YPF.

Hoy 08:23

En su columna de análisis emitida este martes por Radio Panorama, el periodista Osvaldo Granados se refirió al fallo judicial en el juicio por la expropiación de YPF y a las consecuencias políticas y económicas que podrían derivarse de ese proceso.

Granados recordó que el ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera se dio sin aportar capital propio, y criticó el accionar del Estado durante la expropiación: “Eskenazi no puso nada de plata, se quedó con una parte de YPF sin poner nada. Pero cuando se expropia, Kicillof se escuda con la palabra soberanía nacional para tomar ciertas decisiones”.

El periodista explicó que, durante el menemismo, se había establecido que quien comprara más del 15% de las acciones debía adquirir el 100%, y señaló que esa regla fue ignorada: “Kicillof dijo que el Estado no es estúpido y no iba a respetar el estatuto de comprar ese 100%, y el fallo de la jueza se agarra de esa frase clave: que no tiene por qué respetar el estatuto. Para la Justicia esto es muy útil. Y por supuesto esto va a tener todas las derivaciones políticas que se puedan imaginar”.

En otro tramo de su comentario, Granados contrastó la dinámica política y económica argentina con la de países vecinos: “Hay países vecinos que ya resolvieron estos problemas. Ya no discuten ciertas cosas. En Uruguay o Chile, sube gente de izquierda y no cambia, de derecha y no cambia. Nadie discute que debe haber orden en los números y una macro ordenada, que no se puede ordenar empleados públicos a montones. Son países normales, no rompen todo”.

También se refirió a la respuesta del Gobierno frente a las advertencias del JP Morgan: “El gobierno relativizó lo del JP Morgan, que el esfuerzo fiscal es importante, que la inflación del 2% no es tanto, cada uno ve el vaso medio lleno o medio vacío”.