Hallaron a la adolescente de 16 años que estuvo una semana desaparecida en Villa Carlos Paz

A la joven la encontraron en La Falda. La Fiscalía continúa investigando el caso ante un llamado telefónico alarmante que recibió la familia.

Hoy 09:26

La adolescente de 16 años, que se encontraba desaparecida desde el miércoles 25 de junio, fue hallada este lunes cerca del mediodía en la localidad cordobesa de La Falda. La búsqueda había llevado a la familia a realizar la denuncia desde el momento en que se supo que N.P. - de acuerdo a sus iniciales— había salido de su casa en Villa Carlos Paz sin autorización. La encontraron con buen estado de salud y fue puesta a disposición de las autoridades.

Según el relato de su madre Vanesa, la joven abandonó el domicilio ubicado en Pasaje Cuchilla Nevada —al noreste de la provincia— tras haberle sido negado el permiso para ir a la plaza, ya que debía estudiar. Los testigos relataron que fue en ese lugar donde vieron a la menor acompañada por un chico. “Ese día le mandé mensajes, los leía y no los respondía. El jueves pensé que iba a volver”, indicó la mujer respecto a las horas en las que N.P. estuvo desaparecida.

Esta persona fue localizada por la familia tras un llamado en el cual le preguntaron si la adolescente estaba con él. El chico confirmó que sí y les compartió fotos en las que ambos aparecían comiendo en un local de comida rápida. Aseguró que luego la acompañó hasta la terminal de ómnibus durante la noche del jueves y afirmó no haberla visto después de ese momento. En declaraciones a las autoridades, el joven relató lo sucedido y al revisar su celular “no encontraron nada”.

Esa misma jornada, alrededor de las 22, un primo de la chica la identificó en un colectivo de la empresa Sarmiento. El encuentro fue breve y al comentar el hecho en su casa, supo que la joven era intensamente buscada. Vanesa había indicado que es “la primera vez que sale así y no vuelve”, según detalló el portal La Voz.

La situación se tornó más preocupante cuando la familia recibió un mensaje desde el teléfono de la joven, donde aseguraba que estaba bien y que no pasaba hambre ni frío. Su madre logró comunicarse con ella en una llamada en la que la adolescente le pidió una suma de dinero. “Me atendió y me pidió $10 mil. Le dije que no tenía para mandarle. Le pedí que me pasara la ubicación para ir a buscarla”, relató.

En ese instante, una voz masculina intervino en la llamada, lo que encendió las alarmas sobre la posibilidad de que la joven no estuviera actuando de manera voluntaria. Ese último contacto ocurrió el domingo a las 14 horas. La comunicación se interrumpió y no hubo más noticias hasta este lunes, cerca de las 13 horas, cuando la Policía de la Provincia de Córdoba informó su aparición, según lo indicado por ElDoceTv.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de la adolescente y cómo fue que llegó hasta la otra localidad, a casi 50 kilómetros de su hogar.