“No hay más secretos”: el actor Terry Crews habló sobre su adicción a la pornografía

En conversación con Rainn Wilson en el pódcast Soul Boom, el actor reflexionó sobre los desafíos que enfrentó y cómo transformó el dolor en crecimiento interior.

Hoy 11:19

Terry Crews compartió un testimonio íntimo sobre su adicción a la pornografía, una experiencia que marcó su vida personal y profesional, y que desafía ideas convencionales sobre la masculinidad y la salud mental. “La definición de recuperación es recuperar lo perdido”, afirmó el actor y exjugador de la NFL durante una conversación con Rainn Wilson en el pódcast Soul Boom.

Su relato muestra cómo enfrentó el impacto de la adicción en su matrimonio, transitó un proceso terapéutico profundo y encontró una nueva visión de sí mismo a través de la responsabilidad y la fe.

Infancia, entorno familiar y religión

Criado en Flint, Michigan, Crews vivió una niñez marcada por la pobreza, la violencia y una religiosidad estricta. “Crecí pobre y con frío”, recordó. Aunque se refugió en el deporte, su verdadera pasión era el arte. Sin embargo, no veía posibilidades reales de desarrollarla en un entorno donde la fortaleza física era esencial para sobrevivir.

Su familia pertenecía a la Iglesia de Dios en Cristo, una congregación pentecostal caracterizada por prácticas intensas. “Había mucha música, gritos, imposición de manos... Era salvaje”, relató. En ese contexto, temas como la sexualidad o la salud mental eran considerados tabú, y cualquier interés fuera de lo religioso se castigaba.

Origen de la adicción y consecuencias personales

Expuesto a la pornografía desde niño en un entorno donde el sexo era prohibido, desarrolló una relación conflictiva con su sexualidad. “El ciclo de la vergüenza es enorme: lo ves, te gusta, pero sientes que no deberías”, explicó. Durante su etapa en la NFL, encontró una cultura emocionalmente desconectada que reforzaba la normalización del consumo y la objetualización de las mujeres.

Un episodio de infidelidad en un salón de masajes, que ocultó durante una década, marcó un punto crítico. Aunque se convencía de que su conducta era menos dañina porque no consumía drogas ni alcohol, reconoció que su adicción actuaba como una barrera entre él y sus seres queridos, alimentada por la soledad y el autoengaño.

Ruptura y comienzo de la recuperación

El quiebre llegó en 2010 durante el rodaje de un piloto en Nueva York. Su esposa, desde Los Ángeles, le preguntó directamente si le ocultaba algo. Ante la presión, Crews confesó la infidelidad ocurrida años antes. La reacción fue inmediata: su mujer le pidió que no regresara a casa. “Siempre me preguntaba por qué ella no me creía, pero por un momento la pregunta cambió: ¿por qué estoy mintiendo?”, reflexionó.

Decidió buscar ayuda profesional en un centro especializado en Phoenix, Arizona. Fue la primera vez que accedió a terapia, algo impensado en su entorno religioso. Describió el proceso como transformador, con tres años de llanto y autoconocimiento profundo.

Participó en sesiones individuales y de pareja, y se sometió a un proceso de divulgación total sobre su adicción. Entre las medidas, destacó un ayuno sexual de 90 días que les permitió reconstruir la intimidad sin presión física.

Uno de sus aprendizajes clave fue rechazar la mentalidad de víctima. “Es peligrosa porque nunca se acaban las excusas. Responsabilidad y excusas no pueden existir en el mismo lugar”, afirmó. Aprendió a establecer límites, priorizar su bienestar y comprometerse con su verdad. “La mejor forma de ayudar al mundo es hacer lo mejor de uno mismo”, sostuvo.

Testimonio público y activismo

Años después, hizo pública su experiencia a través del video Dirty Little Secret, transmitido en Facebook Live. Lo hizo sin consultar previamente a su esposa porque sentía que era parte de su camino de integridad personal. La reacción fue inmediata y mediática. “Todos los programas matutinos querían entrevistarme”, recordó.

Asumió el riesgo de perder contratos, pero su mensaje ayudó a visibilizar la adicción a la pornografía y los problemas de salud mental entre hombres. También se convirtió en una voz activa contra los abusos en Hollywood, denunciando un caso de acoso sexual del que fue víctima. “Mi vulnerabilidad es mi fortaleza ahora”, afirmó.

Masculinidad, autenticidad y proyectos a futuro

En su reflexión sobre la masculinidad, Terry Crews cuestionó la asociación entre vulnerabilidad y debilidad. “Solo quienes quieren manipularte piensan así”, declaró. Para él, la verdadera fortaleza está en reconocer la impotencia y pedir ayuda. “El universo te da poder cuando te sueltas”, expresó.

Además de su carrera actoral, Crews desarrolló una faceta como diseñador de muebles y papel tapiz, con una línea en colaboración con Bernhardt Design. También mantiene vínculos con Brasil, donde la serie Todo el mundo odia a Chris sigue siendo un fenómeno cultural y donde desarrolla campañas y proyectos empresariales.

En lo cinematográfico, participa en una película sobre un equipo de fútbol en Alaska y colabora con el creador digital Zach King en un proyecto de fantasía. “Recibo ofertas, pero solo acepto lo que realmente me interesa”, explicó.

Un mensaje de esperanza

Al cierre de la entrevista, Terry Crews reiteró su definición de recuperación: recuperar lo que se había perdido. Asegura que su relación matrimonial, tras más de tres décadas, es más sólida que nunca. “No hay más secretos. Ahora mi trabajo es decirle a la gente que ellos también pueden lograrlo”, afirmó.

Su testimonio ofrece una mirada esperanzadora para quienes enfrentan adicciones, traumas o procesos de transformación personal.