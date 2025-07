Calhanoglu destrozó a Lautaro Martínez y crece la polémica: "El verdadero líder no busca un culpable"

El futbolista turco de Inter le contestó al delantero de la Selección Argentina, quien había avisado que quien no quisiera quedarse, que se fuera.

Hoy 11:54

La eliminación del Inter de Milán en el Mundial de Clubes a manos del Fluminense desató una interna inesperada en el conjunto italiano. El conflicto estalló cuando Lautaro Martínez, capitán del equipo, cuestionó públicamente el compromiso de algunos compañeros. Y este martes, el principal apuntado, Hakan Calhanoglu, le respondió con dureza: "Un líder no busca culpables".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El turco, quien se perdió el partido por lesión, fue señalado directamente por el presidente Giuseppe Marotta, luego de las declaraciones del delantero argentino. Aunque Lautaro no nombró a nadie, el dirigente no esquivó la polémica: "No lo ha dicho él, pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu".

El mediocampista, que ya venía envuelto en rumores por su posible salida al Galatasaray, rompió el silencio y defendió su postura en una entrevista con DAZN y un posteo en sus redes sociales.

La versión de Calhanoglu

"Después de la lesión sufrida en la final de la Champions League, decidí ir a Estados Unidos de todos modos. Quería estar cerca del grupo, dar mi apoyo. Pero sufrí otro desgarro y no pude jugar. Nada más", explicó el exjugador del Milan.

En su cuenta de Instagram, Calhanoglu dejó un mensaje profundo y con tono de reproche: "Lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen". Además, pidió respeto y aseguró que nunca traicionó los colores del Inter.

"En los momentos difíciles siempre intenté ser un punto de referencia. No con palabras, sino con hechos. Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unidireccional", escribió.

Mensaje directo al capitán

Calhanoglu fue aún más claro en su crítica a Lautaro Martínez: "Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo". Y cerró con una frase contundente: "La historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto".

Mientras el club todavía digiere la derrota ante el Fluminense y la reciente caída en la final de la Champions League frente al PSG, el vestuario del Nerazzurro atraviesa una fuerte tensión que pone en jaque la armonía interna. Y con el mercado abierto, el futuro del volante turco podría resolverse en los próximos días.