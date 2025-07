Diddy, cada vez más cerca de una cadena perpetua: el jurado decidirá su futuro tras graves acusaciones

El rapero Sean “Diddy” Combs podría ser condenado por tráfico sexual, crimen organizado y violencia física.

Hoy 18:56

El juicio contra Sean “Diddy” Combs llegó a su instancia final. Acusado de delitos graves como tráfico sexual de personas, abusos reiterados y crimen organizado, el rapero estadounidense enfrenta ahora las horas más decisivas de su vida: un jurado determinará si es culpable y podría recibir cadena perpetua.

Terminó el juicio a Diddy: qué se definirá en los próximos días

Este lunes concluyó el proceso judicial que comenzó a principios de mayo. Diddy se declaró inocente desde el inicio y optó por no testificar en su defensa. Ahora, el jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres fue instruido para deliberar de forma justa y podría tardar varios días en alcanzar un veredicto.

En caso de ser hallado culpable, el juez Arun Subramanian deberá determinar la pena, que puede variar entre 15 años de prisión y cadena perpetua. La severidad de la sentencia dependerá, entre otros factores, de los cargos relacionados con crimen organizado, uno de los más castigados por el Código Penal de los Estados Unidos.

Los testimonios que complican a Diddy

Durante el juicio, la fiscalía presentó a 34 testigos que declararon en contra del productor musical. Entre ellos, se destacaron exempleados y dos mujeres clave: Cassie Ventura, exnovia del artista, y otra mujer identificada como “Jane”, ambas con testimonios contundentes.

Las denunciantes describieron un modus operandi marcado por la coacción a mantener relaciones sexuales no consentidas con terceros, además de episodios de violencia física.

Cassie relató situaciones extremas: “Era repugnante. Me pegaba en la cabeza, me tiraba al suelo, me arrastraba, me pateaba, me pisoteaba”.

Qué dijeron los abogados de Diddy

En los alegatos finales, que se extendieron durante más de cinco horas por cada parte, la defensa de Diddy aseguró que las fiestas sexuales eran consensuadas y respondían a un estilo de vida swinger del artista. En cambio, la fiscalía afirmó que se trataba de una red de abuso sistemático encabezada por el rapero.

El juez Subramanian elogió la calidad del juicio, destacando el trabajo tanto de los fiscales como de los abogados defensores: “El caso fue juzgado excepcionalmente por ambas partes”.

El futuro de Diddy se define en las próximas horas

Mientras el jurado delibera, el mundo del espectáculo permanece en vilo. Si se confirma la culpabilidad de Sean “Diddy” Combs, estaríamos ante una de las condenas más impactantes de la historia de la música estadounidense.