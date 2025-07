Jenifer Lauría, ex Gran Hermano, se unió a una plataforma para vender contenido exclusivo por 12 dólares

La ex participante del reality Gran Hermano 2023 apuesta al contenido para adultos y se suma a una plataforma para vender contenido exclusivo.

Hoy 19:51

Jenifer Lauría, conocida por su paso por Gran Hermano Argentina 2023 y su vínculo con el futbolista Ricardo Centurión, se convirtió en una de las nuevas figuras que apuestan por el contenido erótico en plataformas para adultos. La ex empleada del Sindicato de Camioneros ahora genera material exclusivo en DivasPlay, con una suscripción mensual de 12 dólares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La nueva etapa de Jenifer Lauría en DivasPlay

La joven de 32 años sigue los pasos de otras exparticipantes del reality, como Catalina Gorostidi y Agostina Spinelli, quienes también comenzaron a monetizar su imagen a través de este tipo de plataformas. Lauría aseguró que esta decisión representa un nuevo comienzo:

“Mi paso por la televisión me expuso mucho, pero también me abrió puertas. DivasPlay es una de esas oportunidades que decidí aprovechar con total libertad”.

De Gran Hermano a la creación de contenido para adultos

Jenifer fue una de las participantes más mediáticas de la última edición del reality de Telefe. Dentro de la casa protagonizó escenas íntimas con Giuliano “Nano” Vaschetto, lo que la mantuvo en el centro de la atención pública durante varias semanas. Sin embargo, su relación previa con Centurión también había captado el interés de los medios antes de ingresar al programa.

“Quiero mostrarme tal cual soy”

Sobre su decisión de ingresar al mundo del contenido para adultos, Lauría explicó que busca expresarse sin filtros ni imposiciones:

“No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios”.

Además, resaltó que esta etapa tiene que ver con el empoderamiento y el control de su imagen:

“Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de DivasPlay es una forma de apostar por mí misma. Me gusta que acá no se juzga. Cada mujer decide qué contar, cómo mostrarse y qué camino quiere recorrer”.