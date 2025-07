Dólar quieto, inversión en foco y una batalla cultural: el análisis sin filtro de Salvador Di Stéfano

El economista fue entrevistado en Libertad de Opinión, y resaltó diversos conceptos sobre el plan del Gobierno Nacional.

01/07/2025

El economista Salvador Di Stéfano visitó Santiago del Estero en el marco de una conferencia sobre inversiones y aprovechó la ocasión para ofrecer su mirada sobre el actual contexto económico nacional. El economista destacó que la provincia está bien administrada y tiene un potencial de crecimiento. En una entrevista con Libertad de Opinión, Di Stéfano abordó con franqueza los dilemas de la economía argentina, desde el impacto del plan de ajuste hasta la conducta de los pequeños ahorristas.

Según el especialista, la actual política económica marca un quiebre con el pasado: “Pasamos de una economía inflacionaria y subsidiada a un modelo ordenado, con superávit fiscal y menor emisión”. Esto, explicó, cambia el comportamiento de consumo e inversión. “Ya no hay compras precautorias, los supermercados venden menos y los comercios de cercanía enfrentan dificultades. No hay recesión técnica, pero sí una pérdida de rentabilidad por el aumento de los costos fijos”, dijo. A la vez, advirtió que la reactivación dependerá de la inversión empresarial: “Sin reinversión, no hay salarios que puedan crecer”.

Respecto al dólar, Di Stéfano fue categórico: “Desde diciembre vengo diciendo que hay que vender los dólares. Con este nivel de orden macro, no hay lugar para una devaluación significativa”. Y recomendó, en cambio, buscar activos que generen flujo o rentabilidad: bonos argentinos, departamentos en alquiler o incluso crowdfunding inmobiliario. “Tener los dólares en el colchón ya no sirve. La clave es invertir con inteligencia y educación financiera”, señaló.

Consultado sobre los nubarrones que enfrenta el Gobierno, enumeró tres grandes riesgos: el primero, una eventual crisis internacional; el segundo, la capacidad del establishment económico para adaptarse a un modelo liderado por un voto joven y disruptivo; y el tercero —y más importante—, una batalla cultural: “El mayor desafío del Gobierno no es político ni económico, sino cultural. ¿Estamos preparados para sostener un país ordenado con esfuerzo, disciplina y sin atajos?”, planteó.

Por último, Di Stéfano analizó el fenómeno Milei no como una anomalía política, sino como un fenómeno social generacional. “Por primera vez, los jóvenes eligieron un presidente y los mayores tuvieron que adaptarse. Hay un nuevo país emergente, con reglas diferentes, y el mercado debe saber leerlo. Lo que está en juego no es un plan económico, sino una forma nueva de pensar la Argentina”, concluyó.