“Nunca usé a nadie”: Melody Luz destrozó a Charlotte Caniggia tras la acusación de usurpación

La bailarina contraatacó en su programa de streaming tras ser acusada de querer “usurpar” un departamento del Faena. “Te deseo mucho amor, porque ese corazón lo necesita”, lanzó con ironía.

Hoy 10:10

Una nueva batalla se desató en la ya conocida interna del clan Caniggia. Esta vez, Melody Luz le respondió con dureza a Charlotte Caniggia, luego de que la mediática asegurara en redes sociales que su cuñada había intentado “usurpar” un departamento de su familia ubicado en el lujoso hotel Faena de Puerto Madero.

Todo comenzó tras la participación de Melody en el stream de Martín Cirio, donde lanzó una indirecta a su cuñada al decir que “debería hacer terapia”. El comentario no fue bien recibido por Charlotte, quien no dudó en contraatacar públicamente: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca”, escribió en una historia de Instagram.

Luego redobló la apuesta: “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero… cuando la única agresiva y conflictiva es ella”.

Lejos de quedarse callada, Melody Luz usó su debut como conductora en el ciclo Luz, Cami y acción (Cerve Live) para responder con ironía y mucha vehemencia.

“Soy una ocupa ahora. Me pueden decir Melody, la ocupa”, bromeó con sarcasmo, y agregó: “Por suerte tengo unos papás que se rompieron y se siguen rompiendo el lomo trabajando. Me han llenado de mucho amor, que es algo que te deseo, porque a ese corazón le hace falta mucho amor”.

Además, negó tajantemente haber querido aprovecharse de su pareja, Alex Caniggia, ni de su familia: “Jamás te quise usar. No me interesó nunca hacerle eso ni a vos, ni a tu hermano, ni a nadie. Si lo hubiese querido usar, estaría sentada haciéndome masajes en los pies, disfrutando de la plata ajena. Nunca lo hice y no me interesa”, afirmó.

La interna familiar, lejos de apagarse, parece estar cada vez más expuesta al ojo público. Y aunque ambas aseguran querer dar vuelta la página, cada aparición mediática suma más leña al fuego.