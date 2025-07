Francos no volvió al Congreso a completar su informe y la senadora del escándalo pidió su renuncia

Se trata de la legisladora fueguina Cristina López, quien consideró que al jefe de Gabinete "le quedó grande el cargo". "Si no está dispuesto a rendir cuentas, que dé un paso al costado y se vaya a su casa", disparó.

Hoy 10:47

Luego del escándalo que protagonizó junto a la senadora peronista Cristina López, quien criticó al jefe de Gabinete de la Nación mientras brindaba su informe de gestión, la legisladora fueguina trató de "rata" a Guillermo Francos por no volver al Congreso a completar su exposición y pidió su renuncia al considerar que "le quedó grande el cargo".

"El jueves pasado salió corriendo del recinto como 'rata' (como nos llama su presidente). Y ahora pega el faltazo al Senado con la excusa de 'compromisos contraídos con anterioridad'", apuntó López tras el cruce que terminó con el funcionario nacional retirándose del recinto de la Cámara alta.

A casi una semana de aquel episodio y luego que el ministro coordinador consideró que la senadora "no honra su cargo", la legisladora fueguina retrucó: "A quién le quedó grande el cargo? Francos tiene que renunciar como jefe de Gabinete".

"No vino al Senado. No rindió cuentas. Nos faltó el respeto a todos", disparó López a través de un posteo en su cuenta de X y sentenció: "Si Francos no está dispuesto a rendir cuentas, que dé un paso al costado y se vaya a su casa".

"Soy mujer y peronista. Y si al MENTIROSO de Francos le molesta la verdad en la cara, significa que estoy haciendo bien mi trabajo", arremetió la senadora fueguina haciendo mención a lo sucedido con el funcionario libertario, quien exponía en el Congreso luego de haber recibido casi 1.000 preguntas de los legisladores.