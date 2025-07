Adrián Toloza sobre la racha negativa en finales ante Unión Santiago: "Vamos a luchar para que se corte"

El goleador destacó el deseo de revancha, ya que las últimas dos finales quedaron en manos del Tricolor.

Tras clasificar a la final del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Fútbol, el delantero Adrián Toloza habló del gran momento de Vélez, que jugará por sexta temporada consecutiva la final del certamen liguista.

En esta edición, el equipo de San Ramón volverá a enfrentarse con Unión Santiago, en lo que será la tercera final consecutiva entre ambos. Toloza destacó el deseo de revancha, ya que las últimas dos finales quedaron en manos del Tricolor.

"Se cumplió el primer objetivo, estamos contentos por lo que venimos haciendo, pensaremos en lo que viene", abrió el goleador.

El delantero habló sobre el desarrollo de Vélez en el campeonato: "En los primeros partidos nos tocó perder y no lo merecíamos, yo les dije que había que seguir laburando que era largo, eso hizo que seamos duros y firmes. Estamos bien", aseguró.

"Somos finalistas porque lo merecemos, fuimos regular, perdimos un solo partido y después estuvimos bien", remarcó.

Sobre las finales perdidas y la chance de revancha ante Unión Santiago, rival que le ganó de forma consecutiva a Vélez las últimas dos ediciones, dijo: "Vamos a luchar para que se corte esa racha, las finales hay que jugarles y dejar un poquito más de lo que se deja siempre", declaró.

Respecto a su nivel personal, comentó: "Trato de disfrutar y de hacer las cosas bien, lo hago con responsabilidad, eso hace que siga teniendo un buen nivel. No me quiero conformar, no quiero jugar aquí, estoy luchando para hacerlo más arriba. Voy a seguir por este camino y seguramente me tendré que esforzar más", cerró Toloza.