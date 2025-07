Green Day echó a un fan del escenario por tocar una canción de Oasis

Durante un concierto en Luxemburgo, un joven subió a tocar un clásico de Green Day, pero sorprendió a todos interpretando "Wonderwall". La reacción de Billie Joe Armstrong y la respuesta de Liam Gallagher no tardaron en viralizarse.

Hoy 07:57

En el cierre del show que Green Day ofreció el lunes 30 de junio en Luxemburgo, un fanático fue invitado a subir al escenario, como suele ocurrir en los recitales de la banda. El público esperaba escuchar "Good Riddance (Time Of Your Life)", la canción con la que habitualmente finalizan sus conciertos, pero el invitado decidió comenzar a tocar "Wonderwall", el reconocido tema de Oasis.

La reacción del líder de la banda, Billie Joe Armstrong, no se hizo esperar. "Oh, fuck me", exclamó sorprendido al micrófono, antes de retirarle la guitarra al joven. Con un tono entre confundido y divertido, agregó: "Buen intento", y poco después, el fan fue acompañado por el personal de seguridad fuera del escenario. La escena rápidamente circuló en redes sociales, generando opiniones divididas: mientras algunos celebraron la broma, otros lamentaron la oportunidad perdida.

La respuesta de Liam Gallagher

El episodio también llegó a oídos de Liam Gallagher, quien no dudó en comentar el video con ironía: "La mejor canción de la noche". Su declaración remite a lo dicho por su hermano Noel Gallagher en 2011: "Siempre pensé que la mayoría de las bandas deberían tocar canciones de Oasis. Green Day podría hacer más de una, incluso".

La situación también hizo que muchos recordaran un mashup que circuló en internet años atrás, que unía los acordes de "Wonderwall", "Boulevard Of Broken Dreams" y otras canciones como "Writing To Reach You" de Travis y "Sing for the Moment" de Eminem, destacando las similitudes musicales entre ellas.

Un nuevo incidente sobre el escenario

Este no fue el único contratiempo reciente para Billie Joe Armstrong. A fines de junio, durante el Festival Hurricane en Alemania, el músico se molestó visiblemente cuando un espectador pasó gran parte del show disparándole con una pistola de agua. Armstrong decidió interrumpir el recital ante la insistencia del fan, evidenciando su incomodidad con la situación.