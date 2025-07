Charlize Theron recordó un traumático episodio con un director: "Sabía que solo me valoraba por una cosa"

La actriz reveló cómo un reconocido director intentó sobrepasarse durante una audición privada, y cómo años después intentó justificar su conducta con una carta. "No voy a dejar que nadie me falte el respeto", afirmó.

Hoy 12:08

Charlize Theron volvió a referirse a un difícil momento de su carrera durante el podcast Call Her Daddy, en el marco de la promoción de The Old Guard 2. La ganadora del Oscar recordó una audición en la que un director le hizo un avance sexual inapropiado, episodio que ya había mencionado en The Howard Stern Show en 2019. Según relató, fue enviada a la casa del director un sábado por la noche, donde él la recibió en pijama y luego puso su mano sobre su rodilla. Theron se levantó y se fue inmediatamente.

“No sabía cómo era el proceso de audición, no sabía cómo empezar en la actuación... [mi agencia] me dijo que había un casting y que tenía que ir un sábado a la noche. Era en la casa de este director. Una vocecita dentro mío me decía: ‘Esto no está bien’. Pero otra parte de mí pensaba: ‘Bueno, no sé, capaz sí’”, explicó.

Charlize Theron

Theron nunca reveló la identidad del director, porque según ella, “no quiero que la historia trate sobre él. No es que lo esté protegiendo, ni mucho menos”.

La actriz contó que el director se puso nervioso cuando ella reveló la historia y que incluso le escribió una carta falsa, intentando justificar su comportamiento y alegando que Theron lo había malinterpretado. “Es típico, ¿no? Tan clásico”, agregó.

“Ni siquiera voy a decir tu nombre porque vos sabés que sos un basura. Sabés que sos vos”, lanzó Theron con contundencia. “Si alguien alguna vez me pregunta por él, voy a ser totalmente honesta, y él lo sabe. Me gusta que esté incómodo, sin saber cuándo le va a tocar. Eso me gusta un poco más”.

La actriz concluyó con una declaración firme: “No voy a dejar que nadie me joda, ni un solo día de la semana. Pero cuando alguien te toma por sorpresa así... Yo sabía que esa noche nunca iba a conseguir el papel. Lo supe en cuanto me fui. No estaba ahí porque tuviera algún valor artístico para su película. Solo me valoraba por una sola cosa”.