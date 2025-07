Franco Colapinto habló de los rumores sobre su futuro en Alpine: "Así es la Fórmula 1"

El piloto argentino de 22 años se hizo eco de los trascendidos y se lo tomó con calma aunque reconoció que "no andamos como equipo".

Hoy 13:59

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Imola y sabe que será evaluado carrera a carrera. Con muchos rumores dando vuelta sobre su futuro en La Máxima, el piloto argentino de 22 años habló de los trascendidos y lo tomó con calma, aunque sabe que el presente del equipo no es el mejor.

"Sí, obvio que me llegan los rumores, a todos le llegan esas cosas y creo que es un poco así la Fórmula 1. Y cuando hay un tema de que no andamos como equipo, porque creo que estamos muy complicados, siempre hay rumores", indicó en una entrevista con Nicolás Gilardi para Infobae.

"Habla la prensa, la gente habla, hay rumores. Esto mismo le estuvo pasando muchos años a Checo Pérez, así que seguro a mi también me puede pasar. Y nada, creo que el enfoque es seguir trabajando nosotros, seguir como equipo, motivados, siempre en la misma línea de trabajo y dar un paso adelante", agregó más tarde.

Además, contó que se reunió con Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine, y aseguró que, si bien habló de varios temas, no tocó el tema de su futuro. "No hablamos de estas cosas, pero sí, estuve hablando", dijo, y contó que "no habrá más mejoras" en los autos. "Sí, no hablamos de más mejoras con el equipo", enfatizó.

Con los últimos inconvenientes en el Gran Premio de Austria, el pilarense indicó que iban a juntarse con la escudería para intentar evaluar los pasos a seguir. "Estuvimos evaluando el tema, llegamos a algunas conclusiones, así que ojalá no vuelva a pasar este fin de semana", expresó.

"Creo que hay muchos temas por resolver. Estuvimos enfocados en encontrar esa diferencia de tiempo entre viernes, sábado y domingo. Creo que nos desenfocan a veces los pequeños detalles y me parece que es un poco la clave, así que hay que seguir trabajando en cuanto a eso y dar un paso en todo sentido para este viernes", completó.