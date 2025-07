Los siete argentinos que siguen en carrera para ser campeones del Mundial de Clubes

Los equipos que mantienen presencia albiceleste son Chelsea, Palmeiras y Fluminense, y todos ellos avanzaron a los cuartos de final, instancia que comenzará este viernes.

El Mundial de Clubes 2025 entra en su recta final y, tras varias eliminaciones pesadas —entre ellas las de Boca, River, Inter Miami, el Benfica de Di María y Otamendi, el Inter de Lautaro Martínez, y Manchester City—, siete futbolistas argentinos aún conservan chances de levantar el trofeo más codiciado a nivel de clubes.

Los equipos que mantienen presencia albiceleste son Chelsea, Palmeiras y Fluminense, y todos ellos avanzaron a los cuartos de final, instancia que comenzará este viernes.

Fluminense, con sabor argentino

El conjunto carioca viene de dar el golpe ante el Inter de Milán, ganándole 2-0 con gol de Germán Cano, uno de los máximos referentes del equipo. El delantero argentino sigue imparable y lo acompaña en la defensa Juan Pablo Freytes, surgido en Newell’s.

Germán Cano

Juan Pablo Freytes

Chelsea, con doble presencia nacional

En el equipo inglés dirigido por Mauricio Pochettino aparecen Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina, y Aaron Anselmino, juvenil surgido de Boca que se sumó recientemente al plantel profesional de los Blues y ya forma parte de la nómina mundialista.

Enzo Fernández

Aaron Anselmino

Palmeiras, con fuerte presencia argentina

El club paulista también tiene una base importante de argentinos. Agustín Giay (ex San Lorenzo), Aníbal Moreno (ex Racing) y José Manuel López (ex Lanús) son piezas clave del Verdao, que irá por el título en un duelo electrizante ante Chelsea.

Agustín Giay

Aníbal Moreno

José Manuel López

El camino hacia la gloria

Los cruces de cuartos de final enfrentarán a Fluminense vs Al-Hilal y a Chelsea vs Palmeiras, un duelo cargado de presencia argentina. Solo tres de los siete podrán acceder a semifinales y mantenerse en carrera.

En la otra llave, los favoritos PSG y Real Madrid se medirán ante Bayern Múnich y Borussia Dortmund, respectivamente.

Con clubes de peso y jugadores que pisan fuerte, la ilusión albiceleste sigue viva en el Mundial de Clubes, y hay siete argentinos listos para hacer historia.