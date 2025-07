River acordó de palabra la llegada de Lucas Cepeda y suma un refuerzo clave para Gallardo

El delantero de 23 años jugó 22 partidos en la temporada, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias, destacándose como extremo, pero también capaz de desempeñarse como lateral izquierdo.

River Plate cerró de palabra un principio de acuerdo para sumar a Lucas Cepeda, extremo zurdo de Colo-Colo, en una operación que podría cerrarse en los próximos días. El Muñeco Gallardo, decidido a reforzar el plantel tras algunas frustraciones en el mercado, apunta al chileno como una incorporación estratégica para el segundo semestre de 2025.

El club de Núñez presentó una oferta formal por el 70% del pase y logró satisfacer las pretensiones del conjunto trasandino. Aunque no se revelaron las cifras exactas, desde ambas partes aseguran que el entendimiento está muy cerca de oficializarse. Cepeda, de 23 años, jugó 22 partidos en la temporada, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias, destacándose como extremo pero también capaz de desempeñarse como lateral izquierdo, una polifuncionalidad que Gallardo valora especialmente.

Un cupo liberado y una prioridad clara

La salida de Adam Bareiro a Fortaleza por unos 3.2 millones de dólares liberó un cupo de extranjero que River utilizará con Cepeda. El Millonario lo tenía en carpeta desde el cruce ante Colo-Colo por la Copa Libertadores 2024, donde el chileno dejó una muy buena impresión en los cuartos de final.

En enero no se concretó nada más que algunos sondeos, pero ahora, con la necesidad latente y el mercado avanzando, River no quiso dejarlo escapar como ocurrió con Román Vega, quien terminó firmando con el Zenit de Rusia.

Europa, el otro camino

Aunque el entorno de Cepeda había manifestado como prioridad un salto a Europa (con Bologna y Torino interesados), desde Chile aseguran que la propuesta de River seduce al jugador tanto en lo deportivo como en lo económico. Para Colo-Colo, además, es más conveniente vender ahora y mantener un porcentaje de su ficha, pensando en una futura venta, que arriesgar a perderlo por su cláusula de rescisión, estimada en 5 millones de dólares.

Un refuerzo que Gallardo pidió

Gallardo no solo lo ve como extremo, sino que también lo imagina como alternativa en el lateral izquierdo, un puesto donde River no tiene gran recambio. Si no surgen trabas de último momento, Lucas Cepeda será el segundo refuerzo del Millonario, tras el arribo de Maximiliano Salas, cuya salida de Racing se resolvería en breve.

El Muñeco empieza a rearmar su River de cara a un semestre cargado de desafíos, y Cepeda aparece como una de las piezas nuevas de ese rompecabezas.