Nicolás Jugo palpitó el choque ante Unión Santiago: "Va a ser lindo jugar contra amigos que tengo ahí"

Hoy 08:14

A días del primer gran choque, Nicolás Jugo, volante de Vélez de San Ramón, palpitó lo que será la final de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Santiagueña, donde su equipo enfrentará a Unión Santiago el próximo domingo a las 15:30.

"Es una alegría llegar a la final, no fue fácil, empezamos el torneo con el pie izquierdo, pero sabíamos que había material y teníamos un grupo lindo para dar vuelta la página. Hoy estamos en la final", abrió el mediocampista.

Sobre enfrentar a Unión Santiago, ex equipo del volante dijo: "El domingo me toca defender otro escudo, va a ser lindo jugar contra amigos que tengo ahí, pero siempre bien y defendiendo cada uno sus colores. Que gane el mejor", remarcó

"Hemos demostrado lo que jugamos tanto de local como visitante, tenemos el plus de definir en San Ramón, pero donde jugamos siempre demostramos. Unión es un equipo similar. Definir de local o no es lo mismo, no cambia mucho", agregó.

Por último y respecto al plantel comentó: "Los veo bien, el grupo está unido y contentos por volver a jugar una final", cerró Jugo, en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.