Juanfer Quintero, a un paso del tercer ciclo en River: ¿regresa a Núñez?

Hoy 07:27

A la espera de liberar un cupo de extranjero, en River se ilusionan con el regreso de Juan Fernando Quintero, quien podría protagonizar su tercera etapa en el club. El colombiano, de 32 años, ya no seguirá en América de Cali y se muestra entusiasmado con la posibilidad de volver a vestir la camiseta con la banda roja.

El "sí" definitivo está supeditado a la resolución de la operación entre River y Colo Colo por Lucas Cepeda, que podría incluir en el combo a Gonzalo Tapia, permitiendo liberar el cupo. Marcelo Gallardo, clave en este posible retorno, mantiene un contacto permanente con Juanfer, quien habría priorizado Núñez por encima de una oferta de la MLS.

Este posible regreso, sin embargo, podría reavivar tensiones con Racing, ya que en diciembre pasado Quintero había sellado un "pacto de caballeros" con Diego Milito y Sebastián Saja para no ir a River inmediatamente después de su paso por Avellaneda. Si bien no existe ningún documento formal, en el Cilindro la movida no caería nada bien.

Mientras tanto, los hinchas del Millonario ya se ilusionan. Quintero, héroe eterno del gol en Madrid ante Boca, es ídolo absoluto. Gallardo lo considera un refuerzo top no solo por su talento sino también por su conexión con el plantel y conocimiento del club. Además, potencialmente podría formar sociedad con Maximiliano Salas, otro de los refuerzos que River está a punto de cerrar.

El colombiano firmaría como jugador libre tras la desvinculación con América de Cali, y su regreso sería la gran bomba del mercado para un River que se mueve con ambición en este receso. Si el cupo se libera, todo indica que Juanfer volverá a Núñez. Y con él, el sueño de volver a brillar.