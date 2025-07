Salta: el Gobierno endureció las sanciones para dueños que dejen animales sueltos

Arrestos de hasta 120 días y subasta de ganado en Salta. Si no se cumplen las normas, los animales podrán ser subastados. Todos los detalles de la nueva ley.

Hoy 12:54

El Gobierno de Salta decidió poner fin a la histórica problemática de los animales sueltos en calles y rutas de la provincia con medidas mucho más duras. A partir de ahora, los propietarios, poseedores o tenedores de animales que los dejen deambular libremente deberán enfrentar arrestos de hasta 120 días, multas equivalentes y la posibilidad de perder definitivamente el animal en caso de no cumplir con las nuevas disposiciones.

Así quedó establecido mediante la Ley Provincial 8495, publicada el miércoles 2 de julio en el Boletín Oficial. La norma modifica los artículos 66, 67, 68 y 71 del Código Contravencional (Ley 7135/01), endureciendo las penas y agilizando los procedimientos de secuestro y retiro.

Arrestos más largos y multas más caras

Con la nueva redacción del artículo 66, quien deje un animal suelto en la vía pública -ya sea en calles, plazas, rutas o cualquier espacio público- podrá recibir arresto de 60 a 120 días o una multa del mismo valor equivalente. Si se trata de ganado mayor (por ejemplo, vacas o caballos), la sanción se incrementa en un tercio.

Además, la norma no solo contempla el peligro que puedan generar en la vía pública, sino también los casos en que los animales ingresen a terrenos vecinos, estén o no cercados, causen o no daños. Todo propietario involucrado deberá asumir la responsabilidad y afrontar las consecuencias legales, sin perjuicio de otras acciones civiles o penales que puedan iniciarse.

Costos de manutención y menos tiempo para retirarlos

El artículo 67 establece que, además de la multa, el propietario deberá abonar un monto extra por cada día y por cada animal secuestrado, equivalente a dos días de multa, en concepto de gastos de manutención.

Por otra parte, se redujo el plazo para que el propietario pueda retirar los animales: ahora solo dispondrá de cinco días corridos desde la notificación oficial, en lugar de los diez días anteriores. Según el artículo 68, la notificación deberá hacerse en el domicilio registrado en el sistema de marcas y señales. Si no existiera domicilio o no se pudiera identificar al dueño, se citará mediante edictos publicados en la Municipalidad, comisarías y otros lugares públicos visibles.

Subasta pública como última medida

Si el propietario no cumple con la sanción, no abona la multa ni retira los animales dentro del plazo establecido, el artículo 71 autoriza a la autoridad competente a ordenar el comiso y la venta en subasta pública, conforme lo estipula la Ley 7838. Esto significa que el dueño no solo perderá el animal, sino que además verá cómo es vendido para cubrir los gastos generados.

Trabajo preventivo y control en las rutas

Desde la Policía de Salta, en conjunto con la Unidad Fiscal Contravencional, anunciaron que continuarán realizando operativos y controles en diferentes puntos de la provincia para prevenir la presencia de animales sueltos, una de las principales causas de accidentes en rutas y zonas urbanas. Además, se buscará fortalecer las campañas de concientización para que la comunidad comprenda los riesgos y las consecuencias legales de esta práctica irresponsable.

Con estas modificaciones, el Gobierno provincial apuesta a terminar con una problemática que cada año pone en peligro la vida de conductores, peatones y del propio ganado. La tolerancia cero llegó para quedarse, y los dueños que no asuman su responsabilidad enfrentarán sanciones inéditas en la provincia.