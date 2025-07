Franco Mastantuono se despidió de River con un emotivo posteo: "No es un adiós, es un hasta pronto”

El futbolista seguirá su carrera en el Real Madrid y expresó sus sensaciones en las redes sociales.

Este viernes, Franco Mastantuono se despidió oficialmente de River Plate. El juvenil de 17 años, una de las grandes promesas surgidas de las inferiores del club, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para anunciar su salida y explicar los motivos detrás de su decisión.

“Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto", comenzó el volante en su cuenta de Instagram. Con palabras cargadas de sentimiento, contó que se abre una nueva etapa en su carrera, “en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos”, y reconoció que se trata de “una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida”.

El joven talento también hizo un repaso por lo vivido en el club de Núñez desde su llegada a las divisiones inferiores. “River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia… Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón”, escribió.

Ante las críticas por su salida prematura, Mastantuono fue directo: “Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca”.

Finalmente, el juvenil dejó en claro que su salida no es definitiva: “Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”.

La partida de Mastantuono marca el cierre de una etapa en el Millonario, pero también deja abierta la ilusión de un regreso futuro para cumplir el sueño que —según él mismo— aún está latente: ganar títulos con la camiseta de River.