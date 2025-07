Al menos 13 muertos y mas de 20 chicas desaparecidas por inundaciones en Texas

Intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Guadalupe, causando fallecimientos y evacuaciones obligatorias en Kerrville y Comfort.

El río Guadalupe, inclemente, subió este viernes de manera repentina cuando el sol aún no había asomado en Texas, Estados Unidos. Lo alimentaba la lluvia: 10 pulgadas de agua (25 centrímetros) que cayeron en pocas horas. El río creció ocho metros en 45 minutos. Horas más tarde, las autoridades siguen buscando muertos. Hasta ahora encontraron 13 cuerpos. Y continúan en alerta por la desaparición de 23 chicas que participaban de un campamento juvenil que fue arrasado.

"Se han encontrado entre seis y diez cuerpos", dijo el vicegobernador Dan Patrick en una conferencia de prensa sobre la situación en el condado de Kerr. Más tarde, los informes hablaban de 13 muertos. La cantidad de víctimas fatales, sin embargo, podría crecer en las próximas horas.

“Va a ser un evento con muchas víctimas. Lo sabemos y estamos preparados", reconoció Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Agregó que "unas 23" niñas seguían desaparecidas en el Camp Mystic, ubicado cerca del río Guadalupe, cuyas aguas subieron ocho metros en apenas 45 minutos durante la noche. El lecho seco, sin capacidad de absorción suficiente, habría sido un agravante.

Se trata del inicio del verano, época de campamentos juveniles. Estiman que en Camp Mystic había 750 chicas al momento de la inundación. La gran mayoría logró ser evacuada a zonas más altas. El operativo de rescate y búsqueda contó con 14 helicópteros.

"No sabía que se avecinaba esta inundación", dijo Rob Kelly, principal autoridad del condado de Kerr, que catalogó las consecuencias como "un evento catastrófico". Ante las repreguntas sobre por qué no se desplegó un operativo preventivo de emergencia, Kelly enfatizó que no hubo alertas y remarcó que "este es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos", según recogió el diario Texas Tribune.

Sin embargo, cerca de las 4 (hora local), el Servicio Meteorológico Nacional elevó la advertencia sobre inundaciones repentinas, lo cual permite enviar alertas de emergencia inalámbricas a todos los teléfonos celulares de residentes o campamentos cercanos al río, se indicó en el reporte de NBC News.

El mismo medio indicó que los registros oficiales indicaron un aumento de 6,7 metros hasta una profundidad de 9,9 metros. Pero aclararon que, como el medidor quedó sumergido, el verdadero nivel del agua sería incluso superior.