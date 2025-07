Fernando González: "Pese a no jugar en nuestra cancha vamos a ser locales, la gente nos va a acompañar"

El defensor habló sobre la preparación del equipo de cara a la fecha 21 de la Primera Nacional, que se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 15:06

A pocas horas del duelo trascendental ante San Martín de Tucumán, el defensor de Güemes, Fernando González, habló sobre la preparación del equipo de cara a la fecha 21 de la Primera Nacional, que se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades.

"Es una victoria que veníamos buscando y se venía negando, cuando parecía que el partido terminaba el grupo sacó adelante el amor propio y lo pudimos sacar adelante para pensar en lo que viene", dijo el defensor tras la victoria ante Los Andes sobre el cierre.

Sobre el próximo duelo ante San Martín de Tucumán en estadio Único Madre de Ciudades, dijo: "Sabemos que es un partido importante para nosotros, si podemos dejar los puntos aquí vamos a salir un poco de la zona baja, el partido nos agarra en un buen momento. Estamos analizando al rival, pero también en nosotros haciendo foco en las cosas que hacemos bien y en las que no, para mejorar y trabajarlas. Es un escenario nuevo para nosotros, pero tenemos en claro que hay que salir a ganar y hacer nuestro partido. Sabemos que va a ir mucha gente de Güemes y pese a no jugar en nuestra cancha vamos a ser locales, la gente nos va a acompañar y no tengo dudas de eso", remarcó.

Sobre al hecho de jugar con las dos parcialidades, comentó: "Como jugador es lo más lindo que estén las dos hinchadas, me ha tocado jugar así y es hermoso para el espectáculo. Mucha gente de Güemes nos va a acompañar y va a hacer el esfuerzo. No cedemos nada, solo viene gente de ellos. Es un partido lindo para jugarlo", aseguró el defensor Fernando González.