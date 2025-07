Santiago del Azar rompió el silencio tras la reconciliación de Melody Luz y Alex Caniggia: “Los mensajes los borré de pel... enamorado”

El chef aseguró que no fue violento y se mostró dolido por las declaraciones de Melody, quien lo dejó para volver con el padre de su hija. Además, explicó por qué eliminó los chats que le había enviado a su expareja.

Hoy 23:35

La reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia sorprendió a todos, pero especialmente a Santiago del Azar, quien hasta hace unos días mantenía una relación sentimental con la bailarina. Dolido y decepcionado, el chef habló con el programa Puro Show (eltrece) y se defendió de las acusaciones de violencia que surgieron tras la ruptura.

“Como me describe, soy un psicópata”, expresó con resignación, luego de que Melody hablara públicamente del final del vínculo. Según él, todo se trató de “un show que armó ella”.

El momento más tenso de la relación, según relató, fue cuando vio a Melody acostada con Alex Caniggia, y decidió pedirle que lo echara: “Lo único que le dije fue ‘decile a Alex que se vaya. No quiero que esté en la cama con vos’. Claramente, yo no fui violento”, remarcó.

En medio del revuelo, Del Azar reconoció haber borrado algunos mensajes que le había enviado a su ex, pero explicó el porqué: “Los borré de pel... enamorado”, confesó, y aseguró que no contenían insultos ni amenazas, sino frases propias del desamor y la frustración.

Según el chef, entre los mensajes eliminados había textos como: “Fuiste lo peor que me pasó, no quiero verte más, me la hiciste”, lo que provocó una contundente respuesta de Melody: “Con todo lo que me dijiste, no vuelvo nunca más”.

A pesar de todo, Santiago insistió en que jamás la maltrató verbalmente y que su única intención era cerrar un capítulo que lo dejó dolido y expuesto. Mientras tanto, la bailarina sigue compartiendo su presente con Caniggia, el padre de su hija, con quien había terminado en medio de un escándalo.