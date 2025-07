Una figura del Liverpool no fue al funeral de Diogo Jota por asistir a un evento y explotaron las redes

El futbolista no viajó a Portugal, donde estaban la mayoría de sus compañeros. Apareció festivo y sonriente en una reunión por lo que fue muy criticado.

Hoy 13:44

La conmoción por la trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva aún se siente en el mundo del fútbol, y en especial en el Liverpool, donde las redes sociales del club se llenaron de mensajes de enojo contra uno de los jugadores del plantel: Luis Díaz.

El extremo colombiano no asistió al funeral del delantero portugués y su hermano, que se realizó en Gondomar, el pueblo natal de ambos, y fue uno de los pocos futbolistas del equipo que no se hizo presente en la despedida. En contraste, gran parte del plantel viajó hasta Portugal, gracias a un vuelo fletado por el club, para acompañar a la familia en el dolor.

Lo que encendió aún más la polémica fue que, al mismo tiempo, Luis Díaz fue visto en un evento de influencers en Barranquilla, posando sonriente en fotos junto al predicador JH de la Cruz, quien tiene más de 800 mil seguidores en Instagram. Las imágenes, que lo muestran con el pulgar en alto y buen semblante, se viralizaron rápidamente, generando una ola de críticas e indignación entre los aficionados.

La reacción de los hinchas no se hizo esperar. Muchos recordaron cuando, en 2023, Diogo Jota tuvo un gesto de apoyo clave con Díaz durante el secuestro de su padre en Colombia. El portugués fue uno de los que mostró públicamente su respaldo, levantando la camiseta número 7 en un partido como símbolo de clamor por la liberación del padre del colombiano. Incluso, el propio "Mane" Díaz —padre del jugador— utilizó sus redes para expresar gratitud y recordar ese gesto en medio de la tragedia reciente.

Pese a no asistir al funeral, días atrás Luis Díaz había publicado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella.”

“Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, expresó el jugador.

Sin embargo, para muchos fanáticos, esas palabras no alcanzaron para justificar su ausencia. Algunos incluso llegaron a pedir su expulsión del club, en un clima de tensión que podría escalar si no hay una explicación oficial por parte del colombiano o de la institución.