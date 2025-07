Juanfer Quintero rompió el silencio: “Ya pasaron seis meses” y dejó abierta la puerta para volver a River

El volante colombiano aseguró que tiene buena relación con el presidente de Racing. Además, contó que América de Cali le debe más de dos millones de dólares.

Hoy 20:07

Juan Fernando Quintero volvió a referirse al pacto de palabra que había hecho con Diego Milito para no ir a River mientras era jugador de Racing, y sorprendió al asegurar que ese acuerdo tenía fecha de vencimiento: “Pasaron seis meses”, disparó el colombiano, dejando abierta la posibilidad de regresar al club de Núñez.

En una entrevista con el programa Desnúdate con Eva, el talentoso volante de 32 años habló sobre el compromiso que asumió con el presidente académico a fines del año pasado. “Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre hablé con Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir a River, que tampoco me iban a negociar”, explicó Juanfer. Sin embargo, remarcó que ese entendimiento fue sólo para ese mercado de pases.

El ex River, que fue figura clave en la Libertadores 2018, reconoció que ya se comunicó con Marcelo Gallardo para manifestarle su deseo de volver. Aunque su retorno no será sencillo: River no está dispuesto a pagar por su pase y el jugador deberá resolver primero su situación contractual con América de Cali, donde arrastra un conflicto económico.

“Tuve una situación particular en América. No me pagaron durante seis meses, salvo algo básico. Prácticamente llevo medio año sin cobrar”, denunció Quintero, revelando una deuda que supera los dos millones de dólares.

Mientras tanto, en el Millonario analizan su regreso, aunque su nombre no es prioridad en el actual mercado. La dirigencia se enfoca en cerrar primero otras incorporaciones claves, pero Juanfer comienza a ganar terreno.

Para que su vuelta se concrete, además, River deberá liberar un cupo de extranjero. Con la salida de Adam Bareiro, se espera la llegada del chileno Lucas Cepeda, aunque todo indica que Gonzalo Tapia podría dejar el club y así abrirle lugar al colombiano.

Por ahora, el regreso del ídolo es solo una posibilidad, pero la ilusión del hincha se renueva con cada declaración del 10 cafetero.