Jesica Cirio anunció que se retira de los medios y dio una explicación que generó conmoción en las redes

La modelo quedó muy expuesta tras la detención y situación de Elías Piccirillo, el hombre con el que se casó y soñaba con volver a ser madre.

Hoy 21:29

Tal como había anticipado una vidente, Jesica Cirio anunció su retiro de los medios tras el escándalo con Elías Piccirillo, que se encuentra detenido por una supuesta estafa. Así lo comunicó la modelo en el programa Desayuno Americano (América), y un detalle generó conmoción entre sus seguidores.

“Me hace muy mal, esto que viví hizo que quizás el estar expuesta no colabore con mi salud mental. Es la decisión más sana que tomé hasta el momento. Fue un año muy difícil para mí a nivel personal. Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy, por el momento, no trabajo acá“, sostuvo.

Sin embargo, la vida laboral de la conductora no llegó a su fin: continuará en el exterior, donde su privacidad no acapara los programas de TV o revistas de chimentos. “Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, precisó Cirio, que estaría haciendo terapia para salir adelante luego de otra desilusión amorosa.