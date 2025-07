Michael Douglas anunció su retiro a los 80 años: "No quiero ser uno de esos que caen muertos en el set de rodaje"

El actor de "Wall Street" expresó críticas hacia Donald Trump durante su discurso de despedida.

Hoy 07:39

Con 80 años y dos Oscar (uno como productor y otro como actor), y tras enfrentar un diagnóstico de cáncer, Michael Douglas anunció su retiro definitivo del cine.

Conocido por películas como Wall Street, Tras el corazón verde y Jóvenes prodigiosos, Douglas comunicó su decisión durante el festival de Karlovy Vary (según Variety), donde asistió para presentar la versión restaurada de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', película que produjo en 1975 y que le valió su primer Oscar. Durante su intervención, también hizo referencia a la situación política en Estados Unidos, criticando al gobierno de Donald Trump.

"Las noticias hablan por sí mismas"

Douglas afirmó que el gobierno de Trump "flirtea con la autocracia", poniendo en riesgo las instituciones democráticas. Además, señaló que "ahora la gente se mete en política para hacer dinero. En EE. UU. teníamos un ideal, un idealismo, que ya no existe", aclarando que prefería no extenderse demasiado porque "las noticias hablan por sí mismas".

El actor también recordó el cáncer de garganta que atravesó, una enfermedad que estuvo cerca de costarle la vida. "El cáncer en estadio 4 [con metástasis] no es una fiesta, pero tampoco te deja muchas opciones, ¿no? Seguí adelante con un tratamiento que incluyó quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte. La cirugía hubiera significado perder la capacidad de hablar y que me retiraran parte de la mandíbula, lo cual habría limitado mucho mi carrera como actor."

Tras esa experiencia, Douglas decidió reevaluar sus prioridades. "No he actuado desde 2022, y ha sido una decisión deliberada, porque me di cuenta de que debía hacer un alto", explicó. "He pasado casi 60 años trabajando intensamente y no quiero ser uno de esos que mueren en el set de rodaje. No planeo regresar. No digo que esté completamente retirado, porque si surge algo especial, podría volver, pero en otras circunstancias."

Como posibilidad futura, Douglas mencionó su interés en impulsar "una película independiente". Sin embargo, afirmó que actualmente se siente satisfecho "siendo un buen esposo" de su pareja, la también actriz Catherine Zeta-Jones.