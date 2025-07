Dakota Johnson se prepara para dirigir su ópera prima

La actriz anunció que está ultimando su primer largometraje como directora y reveló su deseo de interpretar a una psicópata. Además, habló sobre la importancia de trabajar en ambientes saludables.

Hoy 07:59

La actriz de “Madame Web”, Dakota Johnson, presente en el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recibirá el prestigioso Premio del Presidente, está ultimando los detalles para su debut como directora de largometrajes.

En conversación con Variety desde la ciudad balnearia checa, Johnson señaló que su debut es un proyecto "muy cercano a su corazón". La película la está desarrollando junto a su compañera de reparto en “Cha Cha Real Smooth”, Vanessa Burghardt, a quien describe como "una actriz autista increíble".

“Siempre sentí que no estaba lista para dirigir un largometraje”, comentó. “No tenía la confianza suficiente, pero con ella me siento protectora y la conozco muy bien. Puedo visualizar este mundo, así que no permitiré que otra persona lo haga. Esa es la verdadera razón”.

Además de recibir el galardón, la exprotagonista de “50 Sombras de Grey” llega al festival con dos películas: el romance “Materialists”, dirigido por Celine Song y coprotagonizado por Chris Evans y Pedro Pascal, y “Splitsville”, de Michael Angelo Covino, que causó sensación en Cannes y que Johnson también produjo a través de su sello TeaTime Pictures.

En la película de Song, Johnson interpreta a una casamentera y, al ser consultada sobre las similitudes entre ese rol y el de productora, la actriz explicó que le importa mucho "cómo se llevan las personas en el set y cómo colaboran". “Si no hay una colaboración sana, si no es una buena combinación, entonces no avanzamos. Ya no puedo perder el tiempo en rodajes tóxicos o en situaciones que no sean divertidas, satisfactorias o saludables. Esa es una de las ventajas de producir, porque puedo reunir a personas increíbles y crear algo”, subrayó.

Al referirse a lo que considera un set tóxico, Johnson afirmó que no quiere encontrarse con "gente que sea cruel, condescendiente o poco amable".

“No quiero tratar con personas que no estén dispuestas a colaborar”, agregó. “Y luego están las cosas obvias. Todos sabemos a estas alturas lo que es un set tóxico. Somos artistas, hay espacio para personalidades expansivas y trabajamos con emociones. Me encanta una discusión saludable en el set y creo que la mejor idea siempre debe prevalecer. No es una lucha. No es una competencia. Es una colaboración”.

Respecto a cómo se defiende ante estas situaciones, Johnson señaló que ha sido "bastante franca" con sus sentimientos desde muy joven. “Creo que ahora, al estar en la posición de productora y desarrollar mis propios proyectos, puedo elegir a todas las personas involucradas, y eso marca una gran diferencia”.

Con una trayectoria que abarca desde producciones independientes como “Am I Ok?” hasta grandes proyectos de estudio como “Madame Web”, Johnson reflexionó sobre el significado del éxito en el cine. “Creo que ese parámetro está cambiando en este momento”.

“Hoy es difícil medir el éxito solo por la taquilla, porque es muy variable”, añadió. “‘Jurassic World Rebirth’ arrasó, y claro, ya sabían que le iría bien, pero lo hizo increíblemente bien. Me entusiasma que la gente esté volviendo a las salas de cine. Incluso ‘Materialists’, que es una película pequeñísima, tuvo una excelente recepción, y eso es realmente emocionante”.

Según ella, el éxito se mide por el impacto emocional: “Para mí, el éxito es cuando las personas sienten algo viendo una película o cuando una historia es significativa para el público. Honestamente, ya es un éxito lograr terminar una película. Hoy en día es muy difícil hacer cine y que la gente crea en lo que quieres contar. No creo que el cine vaya a salvar al mundo, pero sí creo que es valioso tenerlo”.

Sobre los roles que le gustaría interpretar, Johnson confesó que le gustaría interpretar a una “psicópata” y que tiene ganas de hacer una película de acción. “Estoy abierta a cualquier cosa. Solo tienen que alinearse ciertos factores”.

En cuanto a su próximo proyecto como actriz, Johnson acaba de terminar el rodaje de la adaptación cinematográfica de Amazon MGM Studios del thriller psicológico best seller “Verity”, de Colleen Hoover, dirigida por Michael Showalter y coprotagonizada por Josh Hartnett y Anne Hathaway. Consultada sobre cómo se siente al abordar otra adaptación literaria tan popular más de una década después de “50 Sombras”, la actriz reconoció que las adaptaciones son complejas: “A veces un libro no se traduce exactamente igual en la pantalla”.

Johnson mencionó “The Lost Daughter”, la adaptación de Maggie Gyllenhaal de la novela homónima de Elena Ferrante, y destacó cómo la directora logró “profundizar en su imaginación y su alma y poner su propio sello en todo. Cuando eso sucede, es fantástico, y creo que la audiencia se siente inspirada, aunque también pueda dividir opiniones, y eso está bien”.

“Adaptar libros es difícil”, continuó. “Cada persona tiene su propia imagen de lo que es la historia. Espero que la gente se sienta inspirada, de una forma u otra”.

Sobre lo que sigue después de “Verity”, Johnson adelantó que tiene un proyecto “muy emocionante” ya confirmado, pero por el momento no puede revelar detalles. Habrá que estar atentos.