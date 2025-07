Di María y una emotiva presentación en Rosario Central: "Esto es más que todo lo que hice"

Fideo estuvo en el entrenamiento y brindó una conferencia de prensa en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito. "Volver a casa después de tanto tiempo", afirmó.

Hoy 14:40

Ángel Di María volvió a su casa. El hijo pródigo de Rosario Central fue presentado oficialmente este lunes en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito, donde brindó una emotiva conferencia de prensa que lo desbordó de lágrimas y emoción. Rodeado de su familia, dirigentes y periodistas, "Fideo" selló su regreso al club de sus amores, un sueño que persiguió durante años.

"Esto es más que todo lo que hice", expresó visiblemente conmovido. "Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial", confesó Di María ante una sala colmada. Antes de empezar, soltó tímidamente: "Mejor una pelota, mucho más fácil", intentando romper el hielo con una sonrisa.

El campeón del mundo en Qatar 2022 remarcó que su gran anhelo ahora es ser campeón con Rosario Central. "El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo", afirmó, desatando una ovación entre los presentes.

A pesar del pedido oficial del club para que los hinchas no se acerquen a la sede durante la presentación, miles de fanáticos se hicieron presentes para recibir a su ídolo. Di María ya tuvo su primer entrenamiento en Arroyo Seco, y lo describió como "positivo" y lleno de alegría. Su reencuentro con los hinchas en las tribunas será el sábado 12 de julio, cuando Central reciba a Godoy Cruz por la primera fecha del Torneo Clausura.

Consultado sobre si jugará ese día, el rosarino se permitió una broma con el DT: "Preguntale a Ariel si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel", lanzó entre risas, aludiendo a Ariel Holan, quien ahora tendrá bajo sus órdenes a uno de los máximos ídolos canallas.

El cierre de la presentación fue inolvidable. Primero, Di María posó con la camiseta junto al mánager Federico Lussenhoff en la sala de prensa, y luego lo hizo en el campo de juego, rodeado por su familia, con el estadio como testigo silencioso de una historia que se vuelve a escribir.

Con 37 años, y tras su paso por Benfica, donde jugó como titular todos los partidos del Mundial de Clubes y marcó cuatro goles, Di María llega a Central en plenitud física. En su primera etapa en el club, disputó 39 partidos y anotó 6 tantos. Ahora, su historia con el Canalla suma un nuevo capítulo, con la ilusión intacta de bordar un título con la camiseta que ama.