Los Carabajal suman a Ariel Segura como nueva primera voz

Con una destacada trayectoria, el cantante catamarqueño se suma al legendario grupo folclórico en un nuevo desafío.

Hoy 12:07

Con más de 30 años de trayectoria en los escenarios de todo el país, Ariel Segura llega a este histórico conjunto folclórico con el objetivo de sumar su sello personal y su imponente voz a la propuesta de la familia Carabajal, que celebra casi seis décadas de carrera.

El artista, quien se ha destacado en formaciones como La Junta y La Caravana Catucha, así como en su colaboración con el riojano Sergio Galleguillo, mostró su entusiasmo y emoción al recibir la noticia de su incorporación. "Cuando me llamaron, no lo podía creer. Me quedé mudo, aunque siempre soñé con este momento", confesó el cantante.

El desafío que le presenta el grupo más tradicional de la música folclórica argentina no es menor. "Ser la primera voz de Los Carabajal para mí, es más que una responsabilidad", afirmó Segura. "Voy a aprovechar este momento con todo lo que tengo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y a mi hermana para contarles la noticia", añadió.

Segura llega con un profundo conocimiento de los arreglos y el repertorio de Los Carabajal, lo que le permitirá incorporarse rápidamente a la dinámica del grupo, que sigue manteniendo la esencia que le ha dado fama en todo el país.

La formación de la familia Carabajal, uno de los grupos más queridos y respetados del folclore argentino, se prepara para seguir sumando éxitos en una carrera que ya cumple casi 60 años de historia.

Ariel Segura, por su parte, se enfrenta a este nuevo desafío con la responsabilidad de mantener el legado de un grupo que ha marcado generaciones de fanáticos. Su próxima presentación será el sábado 19 de julio en La Trastienda, donde debutará como parte de Los Carabajal en un esperado show a las 20.30.

Con esta incorporación, Los Carabajal continúan consolidando su lugar en el folclore nacional, con una nueva voz que promete dar un aire renovado a sus próximas producciones.