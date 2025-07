"Disolver Vialidad Nacional pondría en riesgo más de 5.200 empleos en todo el país"

Así lo indicó en diálogo con Radio Panorama Sebastián Freytes, delegado gremial de Vialidad Nacional en la provincia, a propósito de la intención del Gobierno Nacional de disolver por decreto el organismo.

Hoy 13:43

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (SITVYA) en Santiago del Estero, Sebastián Freytes, expresó su preocupación por la intención del gobierno nacional de disolver Vialidad Nacional y denunció la retención indebida de fondos destinados a obras y mantenimiento.

“Venimos alertando de esta intención de disolver nuestra repartición. Esto va a afectar la fuente de trabajo de 5.200 trabajadores a nivel nacional con funciones muy específicas y técnicas”, afirmó Freytes en diálogo con Radio Panorama.

El dirigente sindical señaló que los fondos de Vialidad Nacional provienen del impuesto a los combustibles y tienen asignación específica, pero denunció que el gobierno nacional ha retenido de manera ilegal 330 mil millones de pesos que no se destinaron a obras públicas ni a mantenimiento vial.

Fotos: Valentina Castaño.

“La sociedad tiene que saber que Vialidad tiene su dinero destinado del impuesto a combustible, destinado al mantenimiento y la realización de obras. El gobierno ha retenido de manera ilegal 330 mil millones de pesos, que no se volcaron en obras públicas ni en mantenimiento. Han girado el 20% de nuestros fondos. Esta idea planificada desde el principio fue ir poniendo el freno de mano hasta la detención total. A pesar de eso nuestros compañeros de todo el país continuaron trabajando”, sostuvo.

Freytes advirtió que desde hace 18 meses la situación es insostenible, con falta de insumos y viáticos, y que muchas veces el propio gremio tuvo que colaborar para garantizar el funcionamiento mínimo del organismo y mantener las rutas en condiciones transitables.

“A pesar del esfuerzo, esto no se debe a otra cosa más que a una voluntad de una política nefasta en contra de la seguridad de quien transita con la ruta. Hay que hacer un paralelo con la obra pública, que no es un gasto, es una inversión que dinamiza la economía generando trabajo. Mientras vemos que en el gobierno provincial se fomenta y se invierte, a nivel nacional no hay respuestas. Los salarios están congelados hace un año, el dinero, a dónde está si no se vuelca en obras, mantenimiento ni salario. La situación es muy grave”, indicó.

Por último, expresó su malestar con las políticas del Gobierno nacional. “Los trabajadores no somos casta, las políticas nefastas de este presidente las estamos viviendo muy duramente”, concluyó.