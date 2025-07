Escándalo con Flavio Mendoza en plena calle: gritos, insultos y denuncia policial

Flavio Mendoza protagonizó un episodio dramático en la vía pública, cargado de gritos e insultos, que derivó en una denuncia en la comisaría.

Hoy 17:13

Flavio Mendoza vivió un episodio lamentable que empañó por completo su domingo. Según contaron este lunes en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), el coreógrafo fue víctima de un acto de discriminación mientras se encontraba con su hijo, Dionisio, en plena vía pública.

Todo comenzó cuando el pequeño se antojó de una golosina y le pidió a su papá que se detuviera en un kiosco. Flavio accedió y estacionó brevemente su camioneta frente al local, esperando que Dionisio bajara, hiciera la compra y regresara. Sin embargo, en ese momento, un conductor que manejaba un flete comenzó a increparlo.

El propio Flavio se comunicó con el ciclo que conduce María Belén Ludueña y relató lo ocurrido en primera persona. "Un tipo que estaba manejando un flete me dijo que me corra. Le dije que espere que Dio subiera y yo me iba, pero empezó a insultarme. Yo me bajé y fue ahí que me tiró 'p... de mier...'. Yo eso no se lo perdono a nadie y menos adelante de mi hijo", expresó con evidente indignación.

El insulto, cargado de homofobia y completamente fuera de lugar, generó la inmediata reacción del artista, quien tomó una decisión firme: subió a su hijo al vehículo y se dirigió directamente a una comisaría para formalizar la denuncia. "La hice por discriminación. Yo sé que va a quedar en nada pero hay que hacerla igual", dijo en el audio que compartieron en el programa de El Trece.

Conmovido por el hecho, Flavio dejó en claro que no está dispuesto a tolerar ese tipo de agresiones, y mucho menos si se producen delante de su hijo. Su testimonio volvió a poner en foco la violencia verbal y los actos discriminatorios que muchas veces persisten en el ámbito público, incluso en situaciones cotidianas.