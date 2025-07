Benjamín Vicuña revocó el permiso de viaje y apuntó a la China Suárez

El actor chileno explicó que su decisión de impedir el viaje de sus hijos a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi busca resguardar la rutina y el bienestar de los menores.

Hoy 17:45

En diálogo con Intrusos (América), Benjamín Vicuña habló por primera vez tras revocar el permiso que permitía a su expareja, la China Suárez, sacar a sus hijos del país para acompañar a Mauro Icardi en Turquía.

“Por mis hijos tengo que hablar y actuar”, afirmó el actor, subrayando que no pretende impedir los viajes, sino mantener orden y estabilidad. “Mis hijos van de vacaciones conmigo y luego con su mamá; esto es un tema de logística familiar”, explicó.

Vicuña aclaró que la medida se publicó tras días de especulaciones y cruces en redes. “La madre puede viajar y acompañar a su pareja; los chicos deben ir al colegio y tener su rutina”, agregó. El objetivo —dijo— es equilibrar tiempos para que los niños convivan con ambos padres “en paz”.

El actor, visiblemente incómodo con la exposición, recordó que vive en Argentina para estar cerca de sus hijos. “No me gusta dar explicaciones, pero lo hago desde hace seis meses. Mis hijos no son parte del espectáculo”, sostuvo. También repudió los ataques en redes contra los menores: “Debería haber controles para evitar comentarios sobre niños”.

Consultado por la posibilidad de que los chicos se muden a Turquía, fue tajante: “No hay chance”. Insistió en que solo busca preservar la rutina escolar y evitar cambios bruscos.

La China Suárez, por su parte, inició acciones judiciales para revertir la decisión, mientras el debate sobre la exposición de los hijos sigue en el centro de la escena mediática.