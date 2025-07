La China Suárez respondió con dureza a Benjamín Vicuña: “El papá del año”

Luego de que el actor chileno revocara el permiso para que sus hijos viajen a Turquía y diera su versión en los medios, la actriz Eugenia “China” Suárez publicó un descargo en redes sociales, en el que denunció abandono, infidelidades y maltrato emocional.

La polémica entre Benjamín Vicuña y la China Suárez abrió una nueva pestaña. Tras las declaraciones del actor sobre la revocación del permiso para que sus hijos viajen con su madre a Turquía, la actriz decidió romper el silencio con un durísimo posteo titulado “El papá del año”.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Suárez enumeró situaciones de abandono emocional, infidelidades y desinterés paterno, apuntando directamente contra el padre de sus hijos. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió. También lo acusó de dejarla sola en la crianza: “Me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba de gira”.

La actriz también se refirió a la falta de compromiso económico y afectivo: “En 7 años nunca pudo llevarlos de viaje porque era mucha plata”. Recordó una situación en la que su hija pequeña le pidió un vaso de agua durante la noche, y Vicuña no pudo responder porque había salido de fiesta: “Se dio media vuelta y siguió durmiendo”.

Entre los puntos más fuertes, Suárez denunció que Vicuña fue infiel mientras ella cursaba un embarazo y que en público solo intenta cuidar su imagen. “Pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay una imagen que sostener”.

También relató episodios de maltrato psicológico: “Se encargó de destruir mi autoestima en momentos difíciles” y recordó una frase que, según ella, recibió cuando pensaba en separarse: “Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?”.

En otro fragmento, la actriz reveló que el vínculo la llevó a medicarse por ansiedad y tristeza. “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza”, escribió.

La publicación generó un fuerte impacto en redes y se convirtió en tendencia. En medio de un conflicto judicial por el permiso de viaje de los menores, la respuesta pública de Suárez evidencia que el enfrentamiento entre los ex sigue profundizándose, ahora con una fuerte carga emocional y personal.

Mientras tanto, el foco de la disputa parece estar lejos de resolverse, con los hijos de ambos en el centro de una tormenta mediática cada vez más intensa.