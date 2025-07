La actriz reflexiona sobre la sorprendente cantidad de jóvenes que creen que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje y habla sobre su nueva película que explora esa teoría desde una comedia romántica con tintes históricos.

Hoy 07:24

Con motivo del estreno en cine de Jurassic World: El renacer, recuperamos una entrevista a Scarlett Johansson por su película Fly Me to the Moon, que recupera el espíritu chispeante y glamuroso de las comedias de los años 60.

En 2021, Johansson fue señalada por ser una estrella de la vieja escuela al demandar a Disney por el estreno simultáneo de Viuda Negra en salas y en plataforma digital, lo que afectaba sus ingresos por taquilla. Se la comparó con Olivia de Havilland, quien en los años 40 desafió el sistema de estudios por los abusos a los actores. En el caso de Johansson, el conflicto terminó en un acuerdo y actualmente mantiene buena relación con Marvel, para cuya franquicia trabajó durante diez años. Más recientemente, protagonizó otro conflicto con Open AI por el uso de una voz similar a la suya para un asistente virtual. Curiosamente, Johansson había prestado su voz a una inteligencia artificial en la película Her (2013). Sobre su fama y carácter firme, Johansson ha declarado en varias ocasiones: "No voy a dejar de decir lo que pienso", lo que no le impidió ser una de las actrices mejor pagadas durante años.

Johansson creció en pantalla desde sus primeros papeles infantiles en Manny y Lo (1996) y su adolescencia en Ghost World (2001), hasta su vida adulta. Su voz ronca le ayudó a interpretar personajes mayores que su edad real en títulos como Lost in Translation (2003) y Match Point (2005). Con menos de 40 años, lleva más de 25 años en la cima con un currículum que incluye películas como la extraterrestre de Under the Skin (2013), dramas como Historia de un matrimonio (2019) y la fábula Jojo Rabbit (2019), por las que recibió nominaciones al Oscar. Actualmente se enfoca en la producción con Fly Me to the Moon, un drama romántico sobre la misión Apolo XI que explora la teoría conspirativa de que el hombre nunca llegó a la Luna, y que ya está disponible para compra y alquiler. En la película, su personaje comenta: "Deberíamos haber llamado a Kubrick".

La teoría de la falsa llegada a la Luna fue un tabú por décadas. ¿Fue un riesgo transformar esa idea en una comedia romántica?

La película surgió cuando mis socios y yo nos preguntábamos cómo habría sido falsear el alunizaje, si realmente hubiera ocurrido. Le encargamos el guion a Rose Gilroy, cuya imaginación es increíble. Inicialmente, no pensaba actuar en ella, pero al leerlo me pareció tan bien escrito que quise interpretar el personaje. Me dijeron que esperaban que dijera eso.

La historia combina el nacimiento del marketing moderno, la carrera espacial, la Guerra Fría y la administración Nixon. ¿Resultó difícil encontrar el tono adecuado?

El tono ya estaba en el guion, solo faltaba un director que lo entendiera, y ese fue Greg Berlanti. Es divertido, inteligente y captó la nostalgia de la época. Contamos con la diseñadora de vestuario Mary Zophres, conocida por su trabajo en películas como La ciudad de las estrellas (La La Land), First Man y Babylon.

Parte del rodaje fue en el Kennedy Space Center y contó con el asesoramiento de trabajadores de la NASA durante el Programa Apolo. ¿Qué aportó esto?

Fue muy inspirador. Es difícil imaginar la escala de esas instalaciones, probablemente la construcción vertical más alta del mundo. Mientras filmábamos, el equipo de la NASA seguía trabajando en cohetes. Nos dieron acceso a mucha información porque comprendieron que la película celebra uno de los mayores logros de la humanidad y el esfuerzo de quienes lo lograron. Esto aportó a la producción una sensación de inmensidad.

En tiempos de fake news y teorías conspirativas, ¿qué reflexión propone esta película sobre la fabricación de la mentira más grande de la historia?

Se puede distinguir entre la realidad y la verdad. La verdad está influenciada por la percepción personal, mientras que la realidad se basa en hechos. Esta diferencia es fundamental en una época de búsquedas de verdades, noticias falsas y desinformación. La película invita a abrir una conversación para que las personas cuestionen lo que creen saber.

¿Alguna vez le dio credibilidad a la teoría de que el hombre nunca llegó a la Luna?

Nunca, pero me sorprende que un 60% de jóvenes entre 18 y 25 años lo crea. Eso me deja alucinada.

¿Con qué teoría conspirativa le gustaría identificarse?

¿Algo como "Elvis está vivo"? En cierto modo, sigue estando presente... Pero prefiero la idea de que Dolly Parton está completamente tatuada y por eso siempre usa mangas largas. Hay mucha literatura sobre eso.