"Sturzenegger está con la máquina trituradora de organismos del Estado que no se sabe qué hacían"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama

Hoy 08:22

El periodista Osvaldo Granados analizó este martes en Radio Panorama la actualidad económica y política del país, en un contexto marcado por la suba del dólar, los movimientos del Tesoro Nacional y la tensión preelectoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados explicó que, ante el reciente aumento del dólar, el gobierno estuvo comprando divisas, pero no a través del Banco Central, sino utilizando el superávit del Tesoro Nacional. “Están comprando para las reservas, usando recursos propios, sin pedir prestado. Así le compran al campo, que está liquidando”, indicó.

En el plano político, destacó que el escenario electoral genera incertidumbre y versiones cruzadas: “Estamos cerca de las elecciones y pasa de todo. Algunos gobernadores decidieron no ir mañana a Tucumán. Hay noticias falsas y otras verdaderas. El gobierno puede salir fortalecido o debilitado. Yo no le creo a las encuestas; no digo que sean truchas, pero nadie anticipó que Milei sería presidente”, sostuvo.

Sobre los cambios en la administración pública, señaló el papel de Federico Sturzenegger, quien “está con la máquina trituradora de organismos estatales que no se sabía bien qué hacían”. En cuanto a Vialidad Nacional, aclaró: “No creo que la cierren, seguramente la fusionen. Esto va a repercutir en los empleados públicos, pero el sector privado lo ve como algo positivo”.