Benjamín Vicuña le respondió con todo a la China Suárez: “Mis hijos saben el padre que soy”

Después de que la actriz publicara un explosivo mensaje en redes, el actor chileno rompió el silencio y defendió su rol como padre.

Hoy 09:10

Benjamín Vicuña salió al cruce de las duras acusaciones que le hizo la China Suárez, quien lo acusó de haberle sido infiel, de haberla maltratado y de ser un padre ausente.

“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, expuso en un mensaje que le mandó a Ángel de Brito.

De esta manera, el actor chileno no dejó pasar los mensajes en los que se puso en duda cómo es en su rol de papá y evitó responder al resto de las actitudes que le adjudicó su ex.