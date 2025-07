Tras la llegada de Di María, Rosario Central metió otro bombazo y se prueba el traje de candidato

El equipo de Ariel Holan sigue reforzándose con jerarquía de cara al Torneo Clausura.

Hoy 15:08

Rosario Central continúa sacudiendo el mercado de pases con nombres de peso. Tras la emotiva presentación de Ángel Di María, el club rosarino cerró el regreso de Alejo Véliz, quien vuelve al club en condición de préstamo desde el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

El delantero de 21 años, surgido de la cantera auriazul, llega cedido por un año sin opción de compra, en una negociación impulsada por la dirigencia aprovechando el fuerte impulso generado por el retorno del campeón del mundo.

Véliz había sido transferido al conjunto inglés en 2023 por una suma cercana a los 15 millones de dólares, pero nunca logró consolidarse en la Premier League. En su paso por el Tottenham apenas disputó 10 partidos, y posteriormente fue cedido al Sevilla y luego al Espanyol de España, donde sumó un total de 35 encuentros, aunque con escasa continuidad.

Di María anticipó el regreso

El regreso del atacante se venía gestando y tuvo incluso un guiño público de Di María durante su presentación:

"Justo estaba hablando con él cuando venía al estadio. Me dijo: ‘Mándame saludos’. Y le dije: ‘Si te mando es porque venís’. ‘Vos mándame saludos’, me dijo... Así que le mando un saludo. Seguro que me está mirando. Sería algo muy lindo que pueda volver. Sé que es difícil, que es joven y hay muchas propuestas. Pero que tenga esa iniciativa de querer volver acá, de querer jugar conmigo, sería algo muy lindo", expresó Fideo.

Finalmente, ese deseo se concretó y Véliz volverá a ponerse la camiseta de Central, que vive un momento de alto impacto institucional y deportivo.

Rosario Central va por más

Con Di María y Véliz confirmados, Rosario Central no se detiene. El próximo objetivo es Gastón Ávila, defensor surgido del club y actualmente en el Fortaleza de Brasil, aunque su ficha pertenece al Ajax. El Canalla deberá negociar la rescisión del préstamo con el club brasileño y gestionar un nuevo acuerdo para repatriarlo.

El sueño de juntar a figuras de jerarquía con raíces en el club parece tomar forma en Rosario. La ilusión en Arroyito está más encendida que nunca.