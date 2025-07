Rodrigo De Paul se acerca a Inter Miami y está a un paso de ser compañero de Messi

El futbolista de Atlético de Madrid está cerca de continuar su carrera en Estados Unidos. Será su última experiencia antes de volver a Racing.

Hoy 17:12

Rodrigo De Paul está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Inter Miami, el club que preside David Beckham y donde brilla su amigo y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. El mediocampista de 31 años habría tomado la decisión de cambiar de aire y continuar su carrera en Estados Unidos, tras varias temporadas en el Atlético de Madrid.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque aún no está cerrado, las negociaciones entre el Colchonero e Inter Miami están encaminadas. Si bien la cláusula de salida del volante campeón del mundo en Qatar 2022 ronda los 15 millones de euros, el conjunto de la MLS no pagaría esa cifra completa, pero sí ofrecería un monto cercano para convencer al club español. El salario del jugador no sería un obstáculo, y desde ambas partes confían en que se llegará a un acuerdo pronto.

De Paul, un pilar de la Scaloneta que busca nuevos desafíos

Desde su llegada al Atlético en julio de 2021, Rodrigo De Paul disputó 187 partidos y convirtió 14 goles. Previamente, había tenido pasos destacados por Udinese (34 goles en 184 encuentros) y Valencia (2 gritos en 44 partidos). En paralelo, su importancia en la Selección Argentina creció exponencialmente bajo la conducción de Lionel Scaloni, hasta consolidarse como uno de los referentes del mediocampo.

En las últimas horas también se habló de un posible regreso a Racing Club, el equipo donde se formó, pero esa opción quedó descartada por el momento. Su llegada a la MLS podría abrir esa puerta después del Mundial 2026, para un cierre de ciclo más cercano a sus raíces.

Un Inter Miami con fuerte presencia argentina

De concretarse su llegada, De Paul se sumará a un plantel repleto de compatriotas, que no solo cuenta con Lionel Messi, sino también con Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rocco Ríos Novo y Federico Redondo, además del entrenador Javier Mascherano.

La posibilidad de volver a compartir vestuario con Messi y de jugar en una liga en crecimiento como la MLS parecen ser razones de peso para el mediocampista, que apunta a llegar con rodaje y continuidad al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.