Benjamín Vicuña habría engañado a la China Suárez con una actriz chilena mientras ella estaba embarazada

Tras el escándalo por el viaje a Estambul, se conoció el nombre de la mujer que habría sido la tercera en discordia. El actor se mantiene en silencio, pero los rumores no paran de crecer.

Hoy 18:16

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el actor decidiera revocar el permiso judicial que habilitaba a su expareja a viajar a Estambul con sus hijos y Mauro Icardi, la actriz respondió con duras acusaciones en redes sociales. En un extenso descargo, la China lo tildó de mal padre, lo vinculó con adicciones y lo acusó de haberle sido infiel mientras estaba embarazada.

"El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza", escribió Suárez, en una frase que rápidamente desató especulaciones sobre quién sería la supuesta tercera en discordia. Y ahora, ese nombre habría salido a la luz.

¿Quién sería la mujer con la que Vicuña engañó a la China Suárez?

Según reveló la periodista chilena Fanny Mazuela en el programa Intrusos (América TV), el hecho habría ocurrido en 2020, cuando el actor estaba en Chile grabando la serie Demente. Ese dato coincide con el embarazo de Suárez, ya que su hijo Amancio nació el 28 de julio de ese año.

“El nombre que empieza a circular es el de Mayte Rodríguez, actriz y modelo chilena. Ella es muy conocida acá, además de ser hija de la reconocida actriz Carola Arregui”, detalló Mazuela. También recordó que Mayte había sido pareja de Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel, y que participó en campañas publicitarias junto a Vicuña.

Aunque su nombre no fue el único mencionado, es el que más fuerza tomó en las redes. En su cuenta de Instagram, Mayte Rodríguez acumula más de un millón de seguidores y en sus últimas publicaciones comenzaron a aparecer comentarios haciendo alusión al escándalo: “¿Sos la que hizo cornuda a la Tati Suárez?”, “Te entiendo, Benja es muy lindo”, y otros mensajes similares.

La reacción de Benjamín Vicuña tras las acusaciones

Frente a la polémica, Benjamín Vicuña eligió el silencio. En vez de responder con otro posteo, envió un mensaje a Ángel de Brito durante la emisión de LAM (América TV), donde expresó su postura sin entrar en detalles:

“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, sostuvo.

Más adelante, el actor agregó: “Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”. Una declaración con la que intentó cerrar el tema, aunque el escándalo ya se encontraba instalado tanto en los medios como en las redes.

Por qué Vicuña revocó el permiso de viaje de la China Suárez

El detonante de este conflicto fue la decisión del actor de cancelar el permiso judicial que permitía que sus hijos viajaran a Estambul con su madre y Mauro Icardi. Según explicó en una entrevista en Intrusos, la medida tuvo como fin cuidar la estabilidad y la rutina de los menores:

“Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, afirmó.

Además, Vicuña aclaró que la organización de las vacaciones se trata de un tema de “logística familiar”, y asumió cierta responsabilidad por el caos mediático: “Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.