Bombazo: Carlitos Tevez es el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba

El Apache será el reemplazante de Cocca, quien este mediodía sorprendió con su renuncia. La idea de la dirigencia es que el nuevo entrenador se haga cargo del plantel lo antes posible.

Hoy 22:20

El banco de Talleres de Córdoba tuvo un giro inesperado. Luego de la sorprendente renuncia de Diego Cocca, quien se alejó del club sin haber dirigido un solo partido, la dirigencia que encabeza Andrés Fassi se movió rápido y confirmó la llegada de Carlos Tevez como nuevo director técnico.

El Apache asumirá de manera inmediata y la idea es que debute este viernes a las 20 frente a San Lorenzo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura.

Cocca, adiós sin debut

La salida de Cocca causó un verdadero cimbronazo en Córdoba. Había sido presentado el 29 de mayo, pero se marchó sin siquiera estrenarse en el banco. Las razones de su salida apuntan a la falta de refuerzos y a un supuesto destrato por parte de la dirigencia.

El nuevo ciclo de Tevez

Con pasos anteriores por Rosario Central e Independiente, Tevez lleva poco más de un año sin dirigir, desde su salida del Rojo. En declaraciones recientes, había expresado que esperaba “algo serio y con proyecto”, y todo indica que encontró esa propuesta en Talleres.

"Me llegan ofertas, pero las evalúo y no quiero meterme en esa rueda que perdés cinco partidos y te vas", había dicho el ex delantero de Boca y la Selección Argentina, dejando en claro que su regreso al ruedo dependería de un proyecto sólido.

Un semestre para olvidar

Talleres llega golpeado. Fue anteúltimo en la Zona B, quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores, y también fue sorprendido por Armenio en los 32avos de final de la Copa Argentina. La única alegría del semestre fue la Supercopa Internacional, donde venció por penales a River.

Ahora, con Tevez al mando, la T busca barajar y dar de nuevo para encarar el segundo semestre con nuevas energías y el objetivo de recuperar protagonismo.