River, a un paso de concretar el esperado regreso de Juanfer Quintero

El mediocampista colombiano destrabó su salida de América de Cali: llegará a Argentina en los próximos días y, de no mediar imprevistos, iniciará su tercer ciclo en el Millonario.

Hoy 22:50

Juan Fernando Quintero está muy cerca de cumplir el deseo de los hinchas de River: regresará al club por tercera vez tras destrabar su salida del América de Cali. El mediocampista colombiano llegó a un acuerdo con la dirigencia del club cafetero y firmará la rescisión de su contrato en las próximas horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una vez oficializada su desvinculación, el 10 cafetero viajará a Argentina para someterse a la revisión médica y luego rubricar su contrato con el Millonario, lo que marcará su regreso a la institución donde se convirtió en ídolo eterno, especialmente por su recordada actuación en la final de Madrid ante Boca.

El héroe de Madrid vuelve a casa

El ciclo que está por iniciarse será el tercero de Juanfer en River: su primer paso fue entre 2017 y 2020, y el segundo, en 2022. Con su regreso, el club suma un refuerzo de jerarquía y experiencia para afrontar la segunda mitad del año, donde deberá competir tanto a nivel local como en torneos internacionales.

El pacto con Racing

La vuelta de Quintero también despierta repercusiones en Racing, donde el colombiano jugó hasta hace seis meses y fue campeón de la Copa Sudamericana 2024. En una reciente entrevista, el mediocampista contó que había hecho un pacto con Diego Milito, presidente de la Academia, para no fichar por River tras su salida.

"Pasaron seis meses. Fue un pacto en ese momento", reveló en el programa Desnúdate con Eva. "En diciembre hablé con Diego Milito, con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo, que no me iba a ir a River, que tampoco me iban a negociar", aclaró.

Sin embargo, con el paso del tiempo y tras finalizar su etapa en el club colombiano, las puertas se volvieron a abrir, y todo indica que Juanfer volverá a ponerse la banda roja cruzada al pecho, despertando la ilusión de los hinchas que nunca lo olvidaron.