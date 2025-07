"Superman" apunta a un estreno global de más de 200 millones de dólares

La primera película de la era Gunn-Safran buscará conquistar a crítica y público tras años de altibajos para el Hombre de Acero.

La nueva película de Superman, primer capítulo del renovado DC Universe bajo la conducción de James Gunn y Peter Safran, debuta este fin de semana con grandes expectativas. Se estima que el filme alcance un estreno global de al menos 200 millones de dólares, proyectándose en 60.000 pantallas alrededor del mundo, con un reparto equitativo entre el mercado doméstico y el internacional.

Tras su premiere en Hollywood, que dejó excelentes sensaciones, y una calificación del 85% "certified fresh" en Rotten Tomatoes, el ambiente en Warner Bros. Discovery es de optimismo moderado. No es menor el desafío: este título inaugura oficialmente la Fase 1: "Gods and Monsters", el ambicioso plan de reconstrucción del universo DC tras el tono oscuro impuesto por Zack Snyder y la herencia del Batman de Christopher Nolan.

James Gunn no solo dirige, sino que también escribe y produce la película, lo que refuerza el perfil personalista de este proyecto. En cuanto a la taquilla doméstica (EE.UU. y Canadá), las previsiones indican un debut entre 115 y 130 millones de dólares, respaldado por una preventa de 20 millones, superando los números iniciales de Guardians of the Galaxy Vol. 3, también dirigido por Gunn.

Un estreno mundial por etapas

El lanzamiento internacional comenzó el miércoles en Francia, Italia y Corea, y continuará el jueves con Alemania, Australia, Brasil y México, mientras que el viernes se sumarán mercados clave como el Reino Unido, España, China y Japón. En total, el filme llegará a 78 territorios, donde los mercados más fuertes se espera que sean el Reino Unido, Brasil, México, Australia, Francia y Alemania.

En China, la película lidera la preventa para las funciones del jueves y viernes, aunque pierde impulso durante el fin de semana. Como parte de la promoción, el equipo del filme visitó eventos en Río de Janeiro y Londres, donde se destacó una imponente escultura de 11 metros de altura suspendida en lo alto del edificio The Shard.

En EE.UU., la película contará desde el jueves con funciones previas en 3.400 salas, que se expandirán a 4.000 el viernes, alcanzando un total de 10.000 pantallas en Norteamérica, incluyendo todos los formatos premium (Dolby, PLF, Screen-X, butacas con movimiento, entre otros).

Una franquicia con altibajos históricos

La saga cinematográfica de Superman es uno de los pilares del cine de superhéroes. La película original de 1978, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, recaudó 134,4 millones de dólares en EE.UU. y 300,4 millones a nivel mundial, cifras destacadas en la era temprana de los blockbusters, junto a Jaws y Star Wars.

Sin embargo, la franquicia vivió altibajos: Superman III (1983), con la controvertida inclusión de Richard Pryor, fue criticada y recaudó apenas 80,2 millones globales. El fracaso más rotundo llegó con Superman IV: The Quest for Peace (1987), que apenas superó los 30 millones en todo el mundo.

En 2006, Bryan Singer intentó revivir la saga con Superman Returns, un homenaje a la obra de Donner, que recaudó 391 millones globales, aunque sus elevados costos de producción opacaron sus resultados. La revitalización llegó con Man of Steel (2013), dirigido por Zack Snyder y protagonizado por Henry Cavill, que alcanzó los 670 millones mundiales y abrió la puerta a los posteriores Batman v Superman (2016) —récord histórico de apertura con 166 millones en EE.UU.— y Justice League (2017), cuyo rendimiento evidenció el desgaste del llamado Snyderverse.

El desafío de una nueva era

Con Gunn y Safran al frente, DC Studios busca dejar atrás las divisiones creativas y comerciales del pasado. Las primeras críticas, que comparan favorablemente este nuevo Superman con el clásico de 1978, parecen indicar que el público adulto podría volver a entusiasmarse con el personaje.

La taquilla dirá si este nuevo Hombre de Acero logra finalmente recuperar el vuelo sostenido que Warner Bros. tanto anhela.