Sydney Sweeney no descarta sumarse a una secuela de Barbie junto a Margot Robbie

La actriz de Anyone but You expresó su admiración por Robbie y abrió la puerta a participar en una eventual continuación del éxito cinematográfico.

Hoy 07:38

En una reciente entrevista con Bustle, Sydney Sweeney manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de formar parte de una secuela de Barbie, el filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos cinematográficos recientes. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO «Tendría que leer un guion, pero soy una gran, gran fan de Margot Robbie, así que no me opondría», aseguró Sweeney, dejando claro su interés si llegara la propuesta. Sydney Sweeney y Margot Robbie. Aunque Warner Bros. ha declarado que les “encantaría” realizar una segunda parte, la propia Robbie, quien también produjo la película, fue cautelosa sobre las posibilidades de una continuación. «Creo que pusimos todo en esta película. No la construimos pensando en una trilogía ni nada parecido», expresó a la Agencia AP en noviembre de 2023. «Greta lo dio todo en esta película, así que no puedo imaginar qué vendría después». Por otro lado, Sweeney adelantó novedades sobre Euphoria, cuya tercera temporada finalmente comenzó su producción tras múltiples retrasos. Sydney Sweeney «Estoy muy feliz de volver. Se siente como estar con mi familia original», dijo la actriz. «Hacemos esto desde que tenía 20 años. Muchos miembros del equipo siguen aquí desde la temporada 1 y la temporada 2. Es como una reunión». En cuanto al futuro de su personaje, Cassie, anticipó: «Dios mío. Puedo decir que será un viaje salvaje. Me sorprendieron mucho los giros que da la vida de Cassie. Estoy muy emocionada por toda la serie».

TEMAS Sydney Sweeney